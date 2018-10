800 Gemeindebriefe in Oberndorf zwei Wochen lang verschollen

Von Michael Mader

Oberndorf i. T. – Nicht allzu gut auf die Post zu sprechen ist derzeit die Gemeinde Oberndor­f in Tirol: Wie zu Anfang des Quartals üblich, brachten die Gemeindebediensteten am 2. Oktober die aktuellen Abrechnungsvorschreibungen zum im Gemeindeamt befindlichen Post-Partner. Immerhin 800 Stück, fein säuberlich einsortiert in drei orangen Kisten der Post AG, wie betont wird. Von dort sind die Briefe nachweislich auch abgeholt worden, dann verliert sich offensichtlich aber ihre Spur und das immerhin ganze zwei Wochen lang.

Aufgefallen ist das laut Bürgermeister Hans Schweigkofler erst nach einiger Zeit: „Unsere Finanzverwalterin Christine Hochfilzer hat nämlich bei ihrer Schwester nachgefragt, ob sie die aktuelle Vorschreibung bekommen hat.“ Als diese das verneinte, wurde man in der Gemeinde hellhörig.

Doch erst nach langwierigen Nachforschungen tauchten die Briefe am 16. Oktober wieder auf. Schweigkofler: „Wir wissen aber immer noch nicht, wie das passieren konnte oder wo sich die Briefe in der Zwischenzeit befanden.“

„Wo sind die Zeiten, in dene­n man einen Brief zur Post brachte und sicher sein konnte, dass er am nächsten, spätestens am übernächsten Tag beim Empfänger ankommt? Nicht nur, dass die Versandkosten ständig steigen – 80 Cent pro normalen Inlandsbrief sind auch kein Pappenstiel mehr –, muss man sich schon sehr gut überlegen, wann man einen Brief aufgibt und ob der noch rechtzeitig beim Empfänger eintreffen wird“, heißt es in einem Newsletter an die Oberndorfer Gemeindebürger. Man müsse dem Kundendienstbetreuer der Post AG allerdings zugutehalten, dass er sich wirklich um das Auffinden der Briefe bemüht habe.

Für die Oberndorfer ergeben sich laut Hochfilzer dennoch keine Nachteile: „Das Zahlungsziel ist mit 15. November datiert, das geht sich noch leicht aus. Unser Glück war, dass wir die Briefe dieses Mal extrem früh aufgegeben haben.“ Trotzdem denkt sie laut darüber nach, das Versenden der Briefe künftig an eine Firma auszulagern. Das würde dann allerdings den Post-Partner im Gemeindeamt treffen, über den Bürgermeister Schweigkofler sehr froh ist und den er auch „halten“ möchte.

Kathrin Schrammel von der Pressestelle der Post bedauert den Vorfall: „Offensichtlich wurden die Briefe fehlgeleitet und sind im Verteilerzentrum in Villach gelandet. Warum das passiert ist, wissen wir leider nicht.“ Man sei bereits mit der Gemeinde in Kontakt und werde die Kosten der Zustellung übernehmen.