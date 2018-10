Wenn Sprache teuer wird: 100 Euro, Oida?

Carmen Baumgartner-Pötz

Wien – Dass man der Polizei gegenüber nicht unbedingt frech auftreten sollte, dürfte allgemeiner Konsens sein. Trotzdem war es der Aufreger der Woche in den sozialen Netzwerken: Ein 22-jähriger Wiener bekam eine Verwaltungsstrafe in der Höhe von 100 Euro aufgebrummt, weil er einem Polizisten gegenüber das Wort „Oida“ verwendet hatte. Der Mann hatte eine Rauferei und die zugehörige Amtshandlung fotografiert, ein Polizist wollte seinen Ausweis sehen und im Zuge des Gesprächs fiel das besagte Wort. Der Polizist kündigte dem jungen Mann eine Anzeige wegen Anstandsverletzung an: 100 Euro Strafe oder zwei Tage und zwei Stunden Ersatzfreiheitsstrafe – also Gefängnis.

Nun ist „Oida“ nicht einfach irgendein Wort. Vor allem in Wien und Umgebung wird es in unzähligen Nuancen, Tonlagen und verschiedensten Situationen verwendet – als Ausdruck der Empörung, des Staunens, der Ungläubigkeit etwa, nicht nur als direkte Anrede des Gegenübers. Ein vergangenes Jahr viral gegangenes Video, in dem auf Englisch die vielen Einsatzmöglichkeiten von „Oida“ demonstriert werden, hat auf YouTube bereits über 800.000 Aufrufe. Untertitel: „Wienerisch sprechen mit nur einem Wort.“

Auch Manfred Glauninger, Sprachwissenschafter an der Universität Wien, hat sich im Zuge seiner Forschungsarbeit schon öfter mit dem Wörtchen beschäftigt, das es in sich hat. Den konkreten Vorfall, der sich Ende September zugetragen hat, kann er nur bedingt beurteilen – „Ich war ja nicht dabei“ –, wohl aber die Entwicklun­g von „Oid­a“ in den letzten Jahren, wie er im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung erklärt: „Ich denke, dass es sich um ein Missverständnis gehandelt haben könnte. Denn ,Oida‘ wird vor allem von jungen Menschen nicht mehr substantivisch, also als Hauptwort, verwendet. Zwar kommt es vom Wort ,Alter‘, aber es wird nicht mehr so gebraucht, sondern ist zu einem Füllwort geworden – ähnlich wie in Vorarlberg ,odr‘“, sagt Glauninger. Der Beweis dafür liefere der Gebrauch unter jungen Mädchen, die sich gegenseitig mit „Oid­a“, nicht aber mit der weiblichen Form „Oide“ anreden. „Es wird nicht mehr im traditionellen Sinn verwendet, sondern als Diskurspartikel ohne semantische Bedeutung. Junge Wiener reden nicht mehr im Dialekt miteinander, es werden aber solche Wörter eingestreut, die den Diskurs steuern – um etwas einzuleiten, zu verstärken“, so der Linguist über die Degrammatikalisierung von „Oida“. Das Wort ist aber nicht nur in der Jugendsprache geläufig. „Ich verwende es selber, mit einem Augenzwinkern halt“, gibt Glauninger zu, der aber darauf hinweist, dass es immer auf den Zusammenhang ankommt.

In der Landespolizeidirektion Tirol hat man mit dem Wörtchen „Oid­a“ ebenfalls Erfahrung. Anton Hörhager, Jurist im Strafamt, kann sich an ein entsprechendes Verfahren erinnern, bei dem eine Verwaltungsstrafe in ähnlicher Höhe verhängt wurde. „Es kommt immer auf den Einzelfall an, auf die Umstände, aber grundsätzlich: Auch in Tirol könnte ein ,Oid­a‘ als Geringschätzung ausgelegt werden und zu einer Anzeige wegen Anstandsverletzung oder Ehrenkränkung führen“, sagt Hörhager. Er verweist auf ein Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts Oberösterreich aus dem Jahr 2017. Da heißt es: „Die mit den Dialektworten ,He Oida‘ erfolgte Anrede eines sich in einem Fußballstadion im Einsatz befindlichen Polizeibeamten stellt eine Geringschätzung dar, die auch milieubedingt nicht hingenommen werden muss.“ Ist es auch Geringschätzung, wenn man einen Polizisten duzt? Hörhagers Antwort: Es kommt auf die Situatio­n an. Im Zillertal, wo das Du-Wort die sprachliche Norm ist, eher nicht, woanders vielleicht schon. Einen verbindlichen Katalog, was sprachlich geht und was nicht, gibt es aber freilich nicht.