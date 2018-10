Neue Wohnblöcke in Reutte: Einzug in ein neues Zuhause

Sie sprießen wie die Schwammerln aus dem Boden: die Wohnblöcke in der Marktgemeinde Reutte. Dienstagmittag wurden 23 Mietwohnungen mit Kaufoption in der Planseestraße an die neuen Bewohner übergeben und der Geschäftsführer der Tiroler gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft Wohnungseigentum (WE), Walter Soier, strahlte mit der Herbstsonne um die Wette. „Der Kran ist weg, die Bauarbeiter sind weg, nach nur 746 Gott sei Dank unfallfreien Arbeitstagen können heute die Schlüssel übergeben werden. Ich wünsche allen im Haus ein gutes Miteinander", so Soier in seiner kurzen Ansprache.

Dass neun der 23 Wohnungen von der Lebenshilfe angemietet werden, bezeichnet Landesrätin Beate Palfrader als „tollen integrativen Ansatz". Zehn Klienten und ihre Betreuer übersiedeln in den nächsten Tagen vom vollzeitbegleiteten Wohnhaus der Lebenshilfe Tirol in Breitenwang direkt ins Zentrum der Marktgemeinde.

Der Wohnungsmix in der vom Architekturbüro „Walch+Partner" geplanten Anlage ist ausgewogen. Das Haus umfasst eine Einzimmer-, elf Zweizimmer-, acht Dreizimmer- und zwei Vierzimmerwohnungen sowie eine Tiefgarage.

Das Projekt verschlang 3,6 Millionen Euro, 1,5 Millionen kommen als Wohnbauförderung vom Land Tirol. Soier: „Damit sind Preise von 8,27 Euro pro Quadratmeter inklusive Heiz-, Betriebs- und Verwaltungskosten möglich."