Matreier Trachtenträger vertreten Tirol in Wien

Matrei, Wien – 250 Matreier Trachtenträger, wohl die größte Ehrenformation dieser Art in Österreich, nehmen am Sonntag, 21. Oktober, anlässlich der Feierlichkeiten „100 Jahre Republik Österreich“ am Heldenplatz in Wien als offizielle Vertretung Tirols teil. 87 Schützenkompanien und 26 Musikkapellen allein aus dem Bundesland Salzburg werden aufmarschieren, mit insgesamt 3800 Teilnehmern. Allen Bundesländerabteilungen voran führen die Matreier Formationen den Festzug an. Der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer habe die Matreier persönlich gebeten, die Ehrenformation als Repräsentanten des „früheren, größeren Salzburg“ zu bilden. Dabei bezieht sich Haslauer auf die gemeinsame Geschichte: Das Gericht Windisch-Matrei gehörte dem Land Salzburg kirchlich fast 1000 Jahre und territorial rund 600 Jahre an. „Es stellt für uns eine große Ehre dar, an diesem einmaligen Ereignis in Wien teilnehmen zu dürfen“, sagt Bürgermeister Andreas Köll.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz, zahlreiche Regierungsmitglieder, mehrere Landeshauptleute und der Wiener Bürgermeister sowie Tausende Zuschauer würden am Sonntag den Marsch der „größten Trachtenformation dieser Art in Österreich“ sowie der „größten Schützenkompanie Tirols“ verfolgen, kündigt Köll an. (TT)