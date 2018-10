Einsatz ohne Wenn und Aber: 500 Jugendliche im Dienst der guten Sache

Von Nikolaus Paumgartten

Telfs, Innsbruck – Um kurz nach 10 Uhr liegt der Kindergarten im Ortsteil Lumm­a im Nordwesten von Telfs noch im Schatten. Und trotzdem herrscht auf der Fläche vor der Einrichtung bereits Hochbetrieb. Doch es sind nicht die Kinder, die über die Anlag­e toben – sie drücken nämlich ihre kleinen Nasen von innen neugierig gegen die gläserne Eingangstüre und die Fenster und beobachten aufgeregt das Treiben in „ihrem“ Garten.

Gerade ist ein Traktor mit Anhänger vorgefahren und ein halbes Dutzend junger Männer machen sich daran, den Sand zunächst auf eine Fläche zu schaufeln und dann glatt zu rechen. „Das wird unser Matschbereich“, erklärt Kindergartenleiterin Daniel­a Zangerl stolz. Den haben sich die Kinder gewünscht, als es darum ging, das Freigeländ­e neu zu planen. Dass die Umgestaltung überhaupt zustande kommt, ist nicht zuletzt den Burschen zu verdanken, die sich im Rahmen der Caritas-Aktion „72 Stunden ohn­e Kompromiss“ drei Tage lang freiwillig für den guten Zweck engagieren und ihre Arbeitsleistung seit Mittwoch unentgeltlich zur Verfügung stellen.

Die Schülergruppe aus Wien wurde der Kleiderausgabestelle zugeteilt – und stellte sich dort in den Dienst der guten Sache. Fotos: Paumgartten - Paumgartten

An Österreichs größter Jugendsozialaktion von youngCaritas und der Katholischen Jugend nehmen dieser Tage alleine in Tirol rund 500 junge Menschen in 40 Projekten teil. So legt beispielsweise eine Gruppe in Lienz einen interreligiösen Garten an, in Schwaz sammeln Jugendliche haltbare Lebensmittel für den örtlichen Sozialmarkt und in Absam verwandeln Freiwillige den Außenbereich des Wohnhauses des Vereins W.I.R. (Wohn- und Beschäftigungsangebote für Menschen mit Behinderungen) in eine „Chill-out-Area“.

In Telfs ist der Kindergarten Lumma nicht die einzige Station, an der sich Schüler der 8. Klasse des Technischen Gymnasiums in Telfs unter dem Dach der Thöni-Akademie seit Mittwoch engagieren. Eine andere Gruppe ist dabei, in der Wohngemeinschaft der Lebenshilfe im Telfer Widum die Räume freundlicher zu gestalten. Malereien und Tafeln sollen etwas mehr Farbe in die WG bringen. Vor einer Wand im zweiten Stock brüten Bewohner Florian und Schüler Leonard gemeinsam über einem Foto, das eine E-Gitarre zeigt. Der 18-jährige Leonard hat bereits einen ersten feinen Entwurf auf die weiße Fläche skizziert und Florian vergleicht das Zwischenergebnis prüfend mit dem Bild. „Er ist der Boss, ich der Arbeiter“, grinst Leonard und widmet sich wieder dem Gitarrenhals, während Florian zustimmend und heftig nickend lacht.

Die Schülergruppe aus Wien wurde der Kleiderausgabestelle zugeteilt ? und stellte sich dort in den Dienst der guten Sache. - Paumgartten

Kompromisslos Zeit schenken, dabei durchaus die eigenen Grenzen erfahren. Aber auch Kontakte mit Menschen knüpfen, mit denen man sonst vielleicht nichts zu tun hätte. Das alles und noch viel mehr ist „72 Stunden ohne Kompromiss“. Am Mittwochnachmittag wurden die Jugendlichen anlässlich des Auftakts der Aktion auf einem roten Teppich vor dem Landhaus in Innsbruck empfangen. Und erst dort haben sie erfahren, welchem Projekt sie zugeteilt wurden.

Besonders spannend war es für jene Gruppe, die der Kleiderausgabestelle des Vereins für Obdachlose in Innsbruck zugeteilt wurde. Die 24 Schülerinnen und Schüler und ihre beiden begleitenden Lehrpersonen sind aus Wien angereist, weil in der Bundeshauptstadt das Interesse der Freiwilligen so groß war, dass es keine freien Plätze in den Projekten mehr gab. Von den Organisatoren wurden sie daher nach Innsbruck vermittelt, wo sie jetzt ihre 72 Stunden ohne Kompromiss absolvieren. Seit Mittwoch klappern die Sechstklässler der De-La-Salle-Schule in Strebersdorf die Geschäfte ab, um Kleiderspenden zu bekommen, oder sammeln Geld, um selbst Winterkleidung zu kaufen. So haben etwa zwei Burschen innerhalb kürzester Zeit 70 Euro beisammen, die sie in Schals und Wintersocken investieren. Eine weitere Gruppe liefert ihre Spende in einem Papiersäckchen in bar ab: 116,60 Euro – Eva Wankmüller, die Leiterin der Einrichtung, und ihr Team sind begeistert. Andere betätigen sich grafisch und gestalten Flugzettel mit Spendenaufrufen für die Kleiderausgabestelle.

Am Samstag geht es für sie wieder zurück nach Wien. Denn Samstag ist der Tag, an dem die 72 Stunden ohne Kompromiss enden. 72 Stunden voll unzähliger Erfahrungen und unbezahlbarer Begegnungen.