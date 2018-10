Schockierender Strandbesuch bei den Ärmsten der Armen

Reportage: Sabé Forstinger

Satu Mare, Inzing – Eine breite Treppe führt steil hinauf auf den Wall, bis ganz nach oben, dorthin, wo die Grenze verläuft. Denn der Wall trennt zwei Realitäten: Diesseits liegt das Freibad der nordwestrumänischen Satu Mare, mit der Normalität ausgelassener Kinder. Am anderen Ende, überwuchert von Gestrüpp, öffnet sich ein schmaler Pfad. Nevezi Vasile, ein Sozialarbeiter, wartet bereits auf uns und führt uns durch den Wald bis zur illegalen Siedlung der Roma. Zwischen dem Wall und dem Fluss Somes liegt sie, direkt am „Strand“, im Rumänischen eine allgemeine Bezeichnung für ein Freibad. Die zum ehemaligen Bad gehörigen Umkleidekabinen stammen noch aus der kommunistischen Ära, unter Diktator Nicolae Ceausescu war das Strandbad der politischen Führungsriege vorbehalten. Jetzt sind die Gebäude verfallen, Reste von gelben Fliesen an den Wänden, auf den Dächern wachsen Büsche. Was kaum vorstellbar ist: In diesen Ruinen leben Menschen, die Ärmsten der Armen.

Roma, die ihre Dörfer verlassen mussten, sind vor 17 Jahren an den Strand gezogen, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Sie haben jedoch nur die eine Perspektiv­losigkeit gegen eine andere getauscht. Sie leben hier ohne Wasser und ohne Strom. Toiletten gibt es nicht, auch keine Waschgelegenheiten. Trinkwasser muss in Flaschen hergebracht werden. Die Umkleidekabinen sind zwischen 6 und 16 m² groß, haben meist keine Fenster, auch Türen sucht man vergeblich.

Gemeinsam mit Victor Turda, einem Mitarbeiter der Caritas Satu Mare, der auch als Übersetzer fungiert, stellt uns Nevezi einige Familien vor. Es gibt hier viele erschütternde Schicksale: So zeigt uns eine Frau ein Foto eines jungen Mannes. Ihr Sohn David, er war behindert, erzählt sie, vom Dach sei er gestürzt, habe sich dabei das Rückenmark verletzt. Von Victor wissen wir, dass die Notaufnahme zwar auch nicht versicherten Bürgern eine Erstversorgung ermöglicht, allerdings für maximal zwei bis drei Tag­e, danach gebe es keine Versorgung mehr. Für Medikamente bedarf es eines ärztlichen Rezepts, bezahlen müsse man die Arzneien aber aus eigener Tasche. Auch die Frau aus der Strandsiedlung wurde bei der Pflege ihres Sohnes nicht vom Staat unterstützt. Nur ihre Mutter habe ihr geholfen. David wurde nur 17 Jahre alt.

Zuvor hatten wir schon die katastrophale Situation in Wohnblöcken der Stadt gesehen, ehemaligen Wohnungen für Minenarbeiter: In einem Wohnblock mit 93 Einheiten wohnen heute rund 400 Menschen, die Hälfte davon Kinder. Die Häuser sind in desolatem Zustand. Putz bröckelt von der Fassade. Überall im Treppenhaus liegt Müll, es riecht nach Urin. Die Wohneinheiten sind winzig und meist nur mit Toilett­e und Waschbecken ausgestattet.

Eine wichtige Anlaufstelle für die Roma und andere sozial benachteiligte Menschen in der Stadt ist die Caritas Satu Mare. Seit 1990 ist Satu Mare Partnerdiözese von Innsbruck. Und ohne Unterstützung aus Tirol wären die vielfältigen Projekt­e – etwa vier Kinderhorte, ein Therapie- und Rehazentrum für Menschen mit Behinderung, Hauskrankenpflege, Sozialküche oder Tageszentren für Altenbetreuung – nicht aufrechtzuerhalten.

Die Caritas Innsbruck unterstützt die Partner in Satu Mare auch mit Hilfsgüterlieferungen aus Tirol. Und hier kommt der Name Christl Scharmer ins Spiel: Schon seit 1997 leitet die Inzingerin, unterstützt von vielen ehrenamtlichen Helfern, die Rumänienhilfe in ihrem Heimatort – und beweist vollen Einsatz gegen die unvorstellbare Armut. An jedem ersten Samstag im Monat, außer im Jänner und Februar, werden jeweils von 8.30 bis 11 Uhr Güter des täglichen Bedarfs (Kleidung, Schuhe, Haushaltsartikel, haltbare Lebensmittel etc.) im Inzinger Jugendheim (Salzstraße 20) gesammelt – das nächste Mal also am 3. November.

Sobald zwei Container gefüllt sind, werden diese zur Caritas Satu Mare gebracht, die für die Verteilung vor Ort sorgt. In 21 Jahren sind auf diese Weise bislang unglaubliche 306 Container mit 153 Transporten auf den Weg gebracht worden. Die Transportkosten betragen 2000 Euro für zwei Container. Zur Finanzierung bittet Scharmer daher – neben sauber verpackten und beschrifteten Warenspenden – bei jeder Sammlung auch um Geldspenden. Zudem bastelt eine Gruppe von ca. 20 engagierten Frauen mehrmals im Jahr Gestecke, Adventkränze und mehr, die bei Basaren verkauft werden. Der gesamte Erlös fließt in den Transport.

Zurück zum „Strand“ in Satu Mare: Erst am Ende unseres Besuchs kommt Aurelia Kelemen auf uns zu. Mit ihrer roten Hose, den wirren Harren und dem Schlapphut fällt sie uns sofort ins Auge. Sie ist 65 Jahre alt und lebt allein­e. Vier Ziegelsteine und ein Brett ergeben ihr Bett. Eine Decke für den Winter hätte sie gerne, übersetzt Victor. Jetzt wissen wir, warum Astrid Holomek aus Zirl, die quasi im Akkord für das Rumänienprojekt von Christl Scharmer strickt, uns unbedingt eine ihrer Decken mitgeben wollte. Als wir ihr die Decke übergeben, lächelt Aurelia.

Wie es in Zukunft mit diesen Menschen weitergehen soll, ist ungewiss. Aufgrund von Anwohnerbeschwerden haben sich Bürgermeister Gábor Kereskényi und der Gemeinderat dazu entschlossen, die Ruinen abtragen zu lassen. Der Beschluss ist bereits gefasst, die Umsetzung kann jederzeit erfolgen. Ersatzquartiere für die Menschen sind nicht vorgesehen.

In desolaten Wohnblöcken, ehemals Wohnungen für Minenarbeite­r, leben Familien mit Kindern auf engstem Raum. - Foto TT / Rudy De Moor

Unter welchen prekären Bedingungen viele Roma im EU-Mitgliedstaat Rumänien nach wie vor leben, scheint für Besucher aus Tirol kaum vorstellbar. - Foto TT / Rudy De Moor