,,Carla“ in St. Johann: 10 Jahre Hilfe für Frauen

Von Michael Mader

St. Johann i. T. – Seit nunmehr zehn Jahren ist „carla“, das Secondhand-Geschäft der Caritas, in der Geschäftswelt von St. Johann verankert, wie Caritas-Direktor Johannes Dines am Freitag bei der Jubiläumsfeier bekräftigte. Mit diesem ersten Caritas-Laden in Tirol habe man ein wichtiges Zeichen gesetzt: „In den zehn Jahren wurden insgesamt 150 Frauen für ein halbes Jahr auf den regulären Arbeitsmarkt vorbereitet. 60 davon ist es gelungen, wieder in das Berufsleben hineinzufinden. Wir wissen, Arbeit heißt, das Leben in die Hand zu nehmen, Perspektiven zu haben“, betonte Dines. Er sieht „carla“ in St. Johann aber nicht nur als Frauenbeschäftigungsprojekt. Der zweite Nutzen ist, dass in den Secondhand-Laden auch Menschen kommen können, die finanziell nicht so gut aufgestellt seien. Dines: „Dritter Aspekt ist der Re-Use-Gedanke. So landen Kleidungsstücke, die jemand nicht mehr braucht, nicht im Müll.“ Im Geschäft gibt es aber auch Geschirr, Bücher, Spielsachen und einen Sozialmarkt.

AMS-Landesgeschäftsführer Anton Kern und Ursula Weingartner vom Land Tirol betonten, wie wichtig „carla“ sei. „150 bis 200 Menschen im Bezirk Kitzbühel finden nicht so leicht Arbeit. In St. Johann ist dies das einzige gemeinnützige Beschäftigungsprojekt im Bezirk“, erklärte Kern. Das AMS unterstützt den Laden mit rund 150.000 Euro im Jahr.

Zum Abschluss wurden die Festgäste noch überrascht: Hannah Groos, Tina Adelsberger und Katja Bebawy, Schülerinnen der Handelsakademie, organisierten als Maturaprojekt eine Modenschau mit tatkräftiger Unterstützung der Ballettschule St. Johann.