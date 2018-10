Junge Ärzte als Speerspitze für Ärztehaus im Außerfern

Reutte, Pflach – Lange wurde er herbeigesehnt, Freitagmittag trat er erstmals offiziell in Erscheinung: Andreas Till, der neue Facharzt für Augenheilkunde im Außerfern.

Der 43-Jährige wird voraussichtlich am 1. April 2019 seine Arbeit in der neuen Praxis im Innovationszentrum Pflach (IC) aufnehmen. In Kooperation mit der Augentagesklinik am BKH Reutte wird Till auch Operationen durchführen. Gänzlich neu ist das Außerfern für den derzeit in Wiesbaden tätigen Facharzt nicht. „Meine Schwiegereltern sind im Westallgäu ansässig, von da her gab es schon vorher viele Berührungspunkte zur Region, vor allem zum Tannheimer Tal“, erzählt Till.

Gemeinsam mit seiner Frau und seiner 20 Monate alten Tochter bricht Till die Zelte im Rhein-Main-Gebiet ab und verlegt seinen Lebensmittelpunkt in die Alpen. „Die Lebensqualität ist hier viel größer, und als ich gehört habe, dass es im Bezirk Reutte so lange keinen Augenarzt gibt und 30.000 Menschen unterversorgt sind, habe ich mich entschieden, hier zu arbeiten“, so Till. Er ist neben dem Osttiroler Bernhard Schett (35), Facharzt für Innere Medizin, der zweite junge Facharzt im IC. Und es sollen noch mehr werden, geht es nach BM Wolfgang Winkler und BM Helmut Schönherr: „Unser Wunsch wäre ein Ärztehaus. Ein gemeinnütziger Bauträger, der so ein Haus hinstellt, und entsprechende Fachärzte, die es füllen.“ Grund wäre vorhanden, erklärt Schönherr und Winkler fügt hinzu: „Das Ärztehaus kann von mir aus auch gerne in Pflach stehen. Hauptsache, die medizinische Versorgung der Bürger in der Region ist gesichert.“

Hautarzt, Kinderarzt oder Orthopäde – die Wunschliste an Fachärzten für den Bezirk wäre lang, denn, so Winkler: „Der derzeitige Zustand ist untragbar.“ (fasi)