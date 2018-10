Achenseebahnflotte komplett, Nein zur Umrüstung auf Öl

Jenbach – Fünf Steuerwagen und drei Elektrotriebwagen von den Appenzellerbahnen in Gais (CH) werden dieser Tage zur Achenseebahn nach Jenbach transportiert. Das teilt die Achenseebahn in einer Aussendung mit. Der Großteil wird auf einem Hilfsgleis in Wiesing (Ende der Austraße in Jenbach) abgestellt, der Rest am Achenseebahnhof Jenbach angeliefert. Danach ist die „Flotte“ für die gewünschte Elektrifizierung komplett. Ob es dazu kommt, ist wie berichtet fraglich.

Bekanntlich haben Anrainer der kohlebefeuerten Nostalgiebahn in Jenbach ein Problem mit der Belastung durch Rauch und Funkenflug. Sie schlagen nun eine Umrüstung der Dampfzahnradbahn auf Leichtöl vor und verweisen auf das Schweizer Unternehmen DLM, das um zirka 400.000 Euro pro Lok die bestehende Nostalgieflotte umrüsten könnte – so geschehen u. a. bei der Schweizer Brienz-Rothorn-Bahn und der österreichischen Schafbergbahn. Die Dampflokomotiven fahren dann laut DLM-Geschäftsführer Roger Waller funken- und ruß- bzw. feinstaubfrei. „Am äußeren Erscheinungsbild ändert sich wenig. Das Erlebnis der Dampffahrt bleibt erhalten“, erklärt er. Achenseebahn-GF Georg Fuchshuber behauptet indes: „Leichtöl ist ein fossiler Brennstoff und damit nicht feinstaubfrei.“ Die Kohlebefeuerung sei dies jedoch. Zudem habe die Zillertalbahn eine solche Umrüstung probiert. Fuchshuber: „Sie funktionierte nicht und wurde zurückgebaut.“ (ad)