Standesamt in Innsbruck wird kurz geschlossen

Innsbruck – Am kommenden Mittwoch, den 24. Oktober, sind ab 13 Uhr in Innsbruck keine Wohnsitz- und Geburtsanmeldungen sowie keine Passausstellungen möglich. Die Mitarbeiter der Abteilung Standesamt und Personenstandsangelegenheiten befinden sich am Mittwoch gemeinsam auf einer Fortbildung. Damit bleibt das städtische Amt ab dieser Zeit ausnahmsweise geschlossen. „Betroffen ist vor allem der Parteienverkehr, wenn es um Wohnsitz- und Geburtsanmeldungen sowie Passausstellungen geht. Wir bitten um Verständnis, dass diese am Mittwochnachmittag nicht möglich sind“, erklärt Amtsvorstand Markus Troger. Am Donnerstag ist die Dienststelle dann wieder ab 8 Uhr ganz regulär geöffnet. (TT)