Trachtler im Oberland zogen Bilanz

Fiss – Bei der Jahreshauptversammlung des Trachtenverbands Oberland mit Außerfern blickten die Mitglieder auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. Eines der Highlights war das 25-Jahr-Bestandsjubiläum der Trachtengruppe Fiss. Daneben wurde die Zusammenkunft genützt, um langjährige Mitglieder zu ehren: Hermann Narr (Trachtenverein Silvretta See), Angelika Neuner (Trachten- und Brauchtumsreferentin Trachtenverband Oberland mit Außerfern) und Heidi Mang (Trachtengruppe Edelweiß Nassereith und Trachtenverein Edelweiß Mieming) erhielten das Ehrenzeichen in Bronze. Die Ehrennadel in Silber für 40-jährige Vereinstätigkeit ging an Angelika und Renate Zangerl (Trachtenverein Silvretta See). Die Nadel in Bronze (25-jährige Vereinstätigkeit) erhielten Johannes Pale, Lydia Orgler, Beatrix Strobl, Brigitte Kathrein, Wolfgang Unterkircher, Barbara Rietzler, Gerhard Rietzler (Trachtengruppe Fiss), Heidi Mang (Trachtengruppe Edelweiß Nassereith und Trachtenverein Edelweiß Mieming) und Frank Ganzer-Maurer (Trachtenverein Edelweiß Mieming). (TT)