Entlaufener Steinbock verirrte sich in Salzburg auf Westautobahn

Wals – Ein entlaufener Steinbock hat sich am Samstag in Salzburg auf die Westautobahn verirrt. Ein Autofahrer informierte die Polizei, dass sich bei der Flughafenauffahrt ein Tier befindet. Nach der Sperre einer Fahrspur narkotisierte eine Tierärztin des Zoos Salzburg den Bock mit einem Blasrohr. Das unverletzte Tier wurde in einen Transporter verladen und anschließend seinem Besitzer überbracht.

Wie die Polizei mitteilte, war im Zuge eines Unwetters ein Baum auf einen Zaun des Privatgeheges eines Gastwirtes gestürzt. Das Tier konnte dadurch ausbrechen. (APA)