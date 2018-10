Ehemann gab seine betrunkene Frau bei der Polizei ab

Neuenrade – Bei einem Volksfest im Sauerland hat eine Frau sich derart betrunken, dass ihr eigener Ehemann sie kurzerhand in der Ausnüchterungszelle der Polizei ablieferte.

Die 37-Jährige hatte am Wochenende in Neuenrade feuchtfröhlich gefeiert. Ihr Ehemann wollte sie in der Nacht abholen und nach Hause bringen.

Doch die Frau verhielt sich derart aggressiv, dass der 40-Jährige keinen anderen Rat wusste, als die nächste Polizeistation anzusteuern.

Weil die Frau weiter um sich schlug, nahmen die Beamten sie – wie von ihrem Ehemann erbeten – für die Nacht in Gewahrsam. (TT.com)