Sterben in Würde: „Man isst nicht mehr, weil man stirbt“

Innsbruck — In den letzten drei bis vier Wochen vor ihrem Tod habe die alte Dame die Nahrung abgelehnt. Immer, wenn ein Pfleger den Löffel zu ihrem Mund geführt habe, hat die Frau den Kopf geschüttelt und ihn zur Seite gedreht. Die Angehörigen hätten jedoch das Gefühl gehabt, die alte Dame müsse essen. Bei jedem Besuch hätten sie die Frau gefüttert, nach jedem Besuch hätten die Pfleger die Nahrung wieder aus den Wangentaschen herausholen müssen.

„Die Angehörigen haben uns vorgeworfen, die Frau verhungern und verdursten zu lassen und wollten rechtliche Schritte einleiten", erzählt Simone Pfefferle. Sie ist Pflegedienstleiterin in einem Pflegeheim in Nassereith mit 56 Betten. Das Heim war das erste Haus in Tirol, das an einem österreichweiten Projekt teilgenommen und sich intensiv mit Palliativmedizin auseinandergesetzt hat. Die Angehörigen klagten nicht, die Herausforderungen des würdevollen Sterbens sind geblieben.

„Die Ernährung ist ein besonders heikles Thema", sagt Pfefferle. Es sei den Angehörigen kaum zu vermitteln, dass jemand aufhöre, zu essen und zu trinken. „Ein Mensch stirbt nicht, weil er nicht mehr isst, sondern isst nicht mehr, weil er stirbt." Diesen Leitsatz versuche das Pflegepersonal den Angehörigen zu vermitteln und weiterzugeben. „Am Ende braucht der Körper keine Nahrung mehr", erzählt Pfefferle und verweist auf die Menschen, die im Heim in Nassereith beim Sterben begleitet wurden. „Das trifft auf alle zu, unabhängig davon, ob jemand an Demenz erkrankt ist oder nicht."

Inzwischen habe die Palliativmedizin in den Altenheimen Einzug gehalten. Bis vor ein paar Jahren habe man den im Sterben Liegenden in Pflegeheimen noch subkutan Infusionen gegeben. „Mehr, damit die Angehörigen sehen, es wird was gemacht. Genützt hat das dem Patienten nicht." Noch etwas habe sich im Vergleich zu früher geändert, erzählt die Pflegedienstleiterin. „Im Spital wurde früher recht schnell eine Ernährungssonde gesetzt, das ist heute anders." Eine Sonde bekämen nur Patienten, die noch „recht gut beisammen" seien, alte, multimorbide Menschen jedoch nicht. Pfefferle verweist auf Studien. „Ernährungssonden belasten viel mehr, als dass sie etwas bringen, wenn der Körper die Nährstoffe gar nicht mehr aufnehmen kann." All das werde in einem Vorsorgedialog rechtzeitig mit dem Betroffenen, den Angehörigen, Ärzten und Pflegern besprochen, „um vorbereit zu sein auf eine schwere Zeit".

Zur großen psychischen Belastung kommen rechtliche Fragen dazu. Wie sich absichern als Betroffener oder als Angehöriger? Patientenanwalt Birger Rudisch rät zu einer Patientenverfügung oder einer Vorsorgevollmacht, um klarzustellen, dass man keine Zwangsernährung wolle.

„Für das Pflegepersonal oder die Angehörigen kann es auch ein Dilemma sein, wenn der Patient verfügt hat, nicht mehr ernährt werden zu wollen", sagt Rudisch. „Zuzusehen, wie jemand sich vermeintlich etwas Schlechtes tut, ist schwer." Insbesondere bei der immer größer werdenden Zahl an Demenzkranken stelle sich dann die Frage, ob der Patient richtig entschieden habe. Auf ein Urteil des Oberlandesgerichts München verweist Barbara Friesenecker (siehe unten). Sie ist seit 17 Jahren Intensivmedizinerin an der Klinik Innsbruck und Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin, kurz ÖGARI. Sie hatte am Sonntag in der TT zum Thema Sterben in Würde Stellung bezogen. Die Palliativmedizin komme zu spät zum Einsatz, weil Ärzte auf Heilung getrimmt seien, hatte sie gemeint.

Bei der Ernährung von Schwerstkranken laufe in Spitälern und Altenheimen sehr viel falsch, sagt Friesenecker. „Wenn der Patient nicht mehr essen und trinken will, soll und muss das beachtet werden. Dann soll man ihn mit ,Medizin' in Ruhe lassen." Verhungern und Verdursten seien Urängste und würden tiefe Emotionen hervorrufen. Der Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit sei aber ein Teil des natürlichen Sterbeprozesses. „Der Wille des Patienten ist zu respektieren."

Friesenecker hält ein Plädoyer für mehr Menschlichkeit in der Medizin. „Wir sind oft keine Ärzte mehr, sondern Medizinmechaniker und uns fehlt oft der Mut, Entscheidungen zu treffen."