Stamser Kanalsanierung wird fortgesetzt

Wie berichtet, wird in der Gemeinde Stams der Kirchplatz neu gestaltet werden. Die Kanalsanierung wird daher im kommenden Jahr etwas anders verlaufen als ursprünglich geplant und die Schachtarbeiten bereits unterhalb des Kirchplatzes beim Widum enden. Die Arbeiten sollen dafür vom Dorfplatz wiederum bis zum Campingplatz und sowohl in der Hauptmann-Kluibenschedl-Straße bis zur Einmündung in die Mittergasse als auch in der Mittergasse sowie der Graf-Meinhard-Straße fortgesetzt werden.

Laut Planer sollen sich die Sanierungen auch finanziell ausgehen. Für die kommenden zwei Jahre habe man 300.000 Euro zur Verfügung gestellt, so Bürgermeister Franz Gallop. Die Fortsetzung der Kanalarbeiten in diesen Bereichen wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Seit der letzten, der 100., Gemeindezeitung hat nun jede Fraktion die Möglichkeit, einen Beitrag zu schalten. Dass er insgesamt bei Gemeinderatssitzungen zu wenig ernst genommen werde, kritisierte GR Bernhard Passler. Seine Anregungen, etwa zu Geschwindigkeitsbegrenzungen, oder kritischen Stellungnahmen wie zu vorliegenden Plänen der Firma Porr würden seiner Ansicht nach zu wenig beziehungsweise gar nicht weiterverfolgt. (ado)