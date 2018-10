Rätselraten über mysteriöse Blutspur in Häselgehr

Von Helmut Mittermayr

Häselgehr – Viel böses Blut gibt es derzeit im mittleren Lechtal. In Grießau, einem Ortsteil von Häselgehr, entdeckten Bewohner eine einen halben Kilometer lange Blut- und Schleifspur auf einer kleinen Gemeindestraße. Die Gerüchtebörse wusste schnell, was passiert war und wer schuld sei. Nicht näher benannte Augenzeugen wollten nächtens gesehen haben, wie sich zwei Esel, als sie vom Besitzer vom Feld abgeholt wurden, so störrisch gebärdet hätten, dass sie kurzerhand an ein Auto gebunden und 500 Meter zum Stall geschleift worden seien. Die Nachricht über die unglaubliche Untat verbreitete sich im Lechtal wie ein Lauffeuer. Bei der Polizei wurde Anzeige wegen Tierquälerei erstattet und Fotos der blutgetränkten Straße beigelegt.

Die Beamten haben Spuren gesichert und Nachschau im Stall des Beschuldigten, der auf einer Auslandsreise war, gehalten. Die Polizisten kamen zum selben Ergebnis wie Amtstierarzt Johannes Fritz, der, nachdem er vom Gerücht gehört hatte, gleich von sich aus eine Kontrolle vorgenommen hatte. „Im Stall stehen zwei Esel und die sind pumperlgesund“, erklärt Fritz. Er habe die Tiere speziell untersucht und nichts, aber auch gar nichts entdeckt. Für den Amtstierarzt sind anderslautende Aussagen „die reine Verleumdung!“. Er hat die beiden Esel fotografiert, um selbst einen Beweis zu haben, dass die Behörde nicht untätig geblieben ist. Dass die Tiere seither nicht mehr gesehen wurden, liege einfach daran, dass sie, wie im Herbst üblich, vom Feld in den Stall geholt werden. Am Asphaltvorplatz sei nirgends Blut zu sehen gewesen, weiß Fritz.

Für Eselbesitzer Egon Brandhofer, Bürgermeister von Bach mit Heimhaus in Grießau, ist der Vorfall konstruiert. „Das ist eine Intrige. Nichts daran ist wahr. Die Esel waren einfach ausgebüxt und ich habe sie auf dem Hänger wieder zurückgebracht. Das war 14 Tage bevor Anzeige erstattet wurde. In dieser Woche war ich im Urlaub und gar nicht in Österreich.“ Auf dem dortigen Feld würden auch von anderen Tiere gehalten, sagt der Dorfchef.

Nachdem sich im Lechtal herumgesprochen hat, dass unversehrte Esel bei Brandhofer im Stall stehen, macht schon das nächste böse Gerücht die Runde: Die Esel seien ausgetauscht worden und neue würden hergezeigt. Dazu Brandhofer: „Die Tiere sind gechipt, hat mir der Vorbesitzer bestätigt. Damit lassen sich Herkunft und Zeitpunkt des Kaufs nachvollziehen.“

Bleibt die Frage: Was hat es mit der Blutspur auf sich? Bezirkspolizeikommandant Egon Lorenz bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise jeglicher Art. „Wir nehmen die Angelegenheit sehr ernst und ermitteln in wirklich jede Richtung.“