Uni Innsbruck verspricht: „Keine weiteren Zugangsbeschränkungen“

Von Brigitte Warenski

Innsbruck – Die Universitäten Graz und Wien ließen jüngst aufhorchen. Zu den bereits geplanten Aufnahmeverfahren für Bachelor- und Diplomstudien sollen für das Studienjahr 2019/20 weitere folgen.

In Graz werden die Studienzugänge u. a. für die Rechtswissenschaften, Erziehungs- und Bildungswissenschaft und Transkulturelle Kommunikation beschränkt. In Wien sind Aufnahmeverfahren in Chemie, Jus, Anglistik, Translationswissenschaften, Soziologie, Politikwissenschaft sowie Sozial- und Kulturanthropologie geplant. Ziel der Beschränkungen ist laut den Universitäten, das Betreuungsverhältnis in diesen Studien zu verbessern und bessere Studienbedingungen zu schaffen.

Die Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck hat sich bisher zu ihren Studienplänen für 2019/20 noch nicht geäußert und das hat laut Pressesprecher Uwe Steger auch einen konkreten Grund. „Wir sind noch dabei, Organisatorisches zu klären, denn unser Weg ist ein bisschen komplizierter und aufwändiger umzusetzen.“ Und das heißt laut Steger: „Wir planen keine zusätzlichen Beschränkungen, wir planen tendenziell in die andere Richtung, also dahin, mehr Studierende aufzunehmen.“ Dies bedürfe jedoch „noch einer genauen Prüfung unserer Kapazitäten, denn das Ganze kann nur dann funktionieren, wenn es zu keinen Qualitätsverlusten kommt. Das ist deutlich komplexer, als Studienrichtungen zu beschränken, und daher brauchen wir hier noch ein wenig Zeit.“

Dass man sich in Innsbruck noch nicht hundertprozentig festlegen will und kann, hat – vor allem – auch mit den Finanzen zu tun. „Ganz wesentlich für die Planung ist das Ergebnis der Leistungsvereinbarungsverhandlungen, die wir in zirka zwei Wochen mit dem Ministerium verhandeln bzw. abschließen werden. Denn erst dann wissen wir genau, wie viel Geld wir zur Verfügung haben werden“, erklärt Steger. Die Zahl der Studenten, die heuer an der Uni Innsbruck ihr Studium begonnen haben, ist noch keine endgültige. „Es handelt sich hier noch um eine Momentaufnahme, da die Inskriptionsnachfrist erst mit 30. November endet.“ Größer als vergangenes Studienjahr war heuer das Interesse an den MINT-Fächern wie Physik, Informatik, Biologie und Mathematik. Groß war der Andrang auch wieder in der Psychologie. Für die 240 Plätze im Bachelorstudium (die Anzahl der Studienplätze wurde heuer erhöht) haben sich 905 junge Menschen beworben. Abgenommen haben laut Steger heuer die Anmeldungen bei den Wirtschaftswissenschaften, der Soziologie, den Erziehungswissenschaften sowie den Sprachen Spanisch oder Anglistik/Amerikanistik. Ebenfalls zurückgegangen ist die Zahl der Studienanfänger bei den Rechtswissenschaften.