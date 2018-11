Wörgl: Monopol zur Kleidersammlung regt auf

Von Wolfgang Otter

Wörgl – Die Aufregung war groß, als plötzlich alle Altkleidersammel-Container von Sozialvereinen in der Stadt Wörgl mit Ende September entfernt werden mussten. Wie sich herausstellte, werden nun die Stadtwerke Wörgl die Altkleider selber sammeln und weiterverkaufen. Erwarteter Umsatz: 8000 bis 12.000 Euro pro Jahr.

Bürgermeisterin Hedi Wechner sieht sich nun nach einem TT-Artikel mit Kritik konfrontiert. So sehr, dass sie sogar in der Stadtzeitung darauf reagiert. „Ich werde versuchen, die Angelegenheit sachlich zu erläutern, ohne mich deshalb als ,Sozialschwein‘ zu fühlen“, meint sie und erinnert da­ran, dass „grundsätzlich jeder Abfall, der gesammelt wird, der betreffenden Gemeinde gehört – in unserem Fall den Stadtwerken gehört, da wir die Abfallentsorgung an sie ausgelagert haben. So auch die Altkleider.“ Der entsprechende Passus ist in der Müllabfuhrordnung der Stadt von 2014 festgehalten. Im Februar sei auch vom Stadtrat der entsprechende Beschluss gefasst worden, alle Container entfernen zu lassen. „Vor allem auch deshalb, weil auch gewerbliche Sammler ohne Sozialengagement ganz einfach an den Altkleidersammlungen partizipiert haben“, führt Wechner weiter aus. Getroffen wurden aber nicht nur gewerbliche, sondern auch sozial tätige Sammler. Besonders der Verein WAMS, der ein Wiedereingliederungsprogramm und so genannte Transitarbeitsplätze für Langzeitarbeitslose sowie Stellen für Menschen mit Handicap anbietet, ist betroffen.

Was diesen Verein anbelangt, meint Wechner, „der Verein WAMS, dessen Geschäftsführerin übrigens zu Gesprächen eingeladen wurde, ist nicht in erster Linie in Wörgl tätig“. Wechner berichtet, dass seitens der Stadtwerke „ein Konzept erarbeitet wird, das eine Zusammenarbeit mit Sozialbetrieben ermöglichen soll. Für die Konzeptionsarbeit sind noch Gespräche mit dem AMS nötig“, erklärt sie weiter. Laut der Bürgermeisterin sei dieses soziale Engagement „der Stadtwerke freiwillig, sie können nicht dazu verpflichtet werden“.

Stark betroffen wäre auch das Rote Kreuz vom Sammelverbot. „Wir haben der Stadt mitgeteilt, dass wir dann den Kleiderladen wieder zusperren müssen“, berichtet Bezirksgeschäftsführer Stephan Vitéz. Daher gibt es nun eine Sonderabmachung. Altkleider für diese Sozialreinrichtung dürfen weiter gesammelt werden. Trotzdem hat das ÖRK seine Container entfernt. Um die Abgabe auch außerhalb der Öffnungszeiten des Kleiderladens zu ermöglichen, wird in der neuen Rotkreuz-Wache eine Art Einwurfklappe eingebaut. Außerdem unterstützen die Stadtwerke die Blaulichtorganisation auch mit Finanzmitteln.

Beim Verein WAMS ist Geschäftsführerin Andrea Romen darüber enttäuscht, dass seitens der Stadt kein Unterschied zwischen Sozialvereinen und gewerblichen Betrieben gemacht wird. Die Auswirkungen des Sammelverbots in Wörgl seien auch merklich spürbar, wie Romen gegenüber der TT sagt. Ob sie durch Kleiderspenden von Wörglern, die dazu Container in den umliegenden Gemeinden wie in Kirchbichl aufsuchen, wieder wettgemacht werden, sei noch offen.

Der GF der Stadtwerke Wörgl, Reinhard Jennewein, war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.