Sein Glück sind viele Vögel: Tiroler züchtet Wellensittiche

Von Philipp Schwartze

Schwaz – „Das hier ist mein Reich, die Vögel sind mein Leben“, beginnt Reinhold Spitzer, als er die Treppe zu seinem Keller in Schwaz hinuntergeht. Kurz darauf erblicken seine Gäste unzählige Pokale in einem Regal, Medaillen und Auszeichnungen hängen an den Wänden. Vier Weltmeistertitel und zwei Vizeweltmeistertitel sind allein dieses Jahr bei der WM im italienischen Cesena dazugekommen, langsam gibt es Platzprobleme. „Das ich so groß abgeräumt habe, war mehr als eine Überraschung. Über 32.000 Zuchtvögel – ein neuer Rekord – wurden heuer bei der WM bewertet.“

Rund 160 Wellensittiche in allen Farbnuancen, von grellem Hellgrün, gelblichen Federn bis zu hellem Blau, leben bei dem 69-jährigen Pensionisten, jedem einzelnen hat er einen Namen gegeben. Für den Laien kaum zu unterscheiden, weiß ihr Züchter immer, wen er gerade vor sich hat – ob Landessieger, Europameister oder Weltmeister, die größten Champions ihrer Art sitzen hier Käfig an Käfig. „Man baut eine besondere Beziehung auf. Drei Stunden bin ich hier täglich unten“, sagt Spitzer etwas lauter, um das Gezwitscher zu übertönen.

Für ihn steht zwar an erster Stelle seine Familie – seine Frau, die Kinder und Enkel –, doch gleich danach kommen unumstritten seine Wellensittiche. Umso schwerer ist es für den Schwazer, wenn ihn sein Rücken daran hindert, bei seinen Lieblingen zu sein. „Da muss ich meiner Frau sehr danken. Die kümmert sich um die Vögel, wenn ich nicht da bin.“ So etwa, als er einige Wochen im Krankenhaus lag. Seinen Enkeln zeigt er von klein auf die Vögel. „Aber die haben eher Angst und später sehen sie, wie viel Arbeit das ist. Das darf man gar nicht rechnen“, sagt Spitzer und fügt dann auf seine Gesundheit bezogen hinzu: „Ich muss kürzertreten, reduziert habe ich schon.“ Für einen kurzen Moment hat man das Gefühl, er würde sich von seinem größten Hobby verabschieden. „Aber das funktioniert nicht. Zur nächsten Weltmeisterschaft will ich wieder“, sagt er kurz darauf. 16-mal hat er seine Lieblinge allein dieses Jahr per Auto nach Wels gefahren, von wo aus es ein Vogel-Sammeltaxi zu den europaweiten Ausstellungen gibt.

Für die braucht er die besten Vögel. Neben Glück spielt in der Zucht auch viel Erfahrung eine Rolle, meint Spitzer. Und dann braucht es etwas Geduld. Erst nach der ersten Mauser bekommen die Wellensittiche ihre grelle Farbe.

Ein großer Redner, sagt Spitzer von sich selbst, sei er nicht. Doch sobald es um seine gefiederten Freunde geht, gerät er ins Schwärmen. „Elegante Vögel müssen es sein“, sagt er und seine Augen leuchten. „Ich züchte eine Art mit ruhigem Wesen. Das gefällt den Punkterichtern. Was manche Züchter dagegen teilweise ausstellen, kränkelnde oder überzüchtete Tiere, mag man gar nicht glauben.“

Neid spiele bei Vogelzüchtern freilich auch eine Rolle – da plustert sich wohl nicht nur der ein oder andere Vogel auf.

Spitzer selbst wurde für seine Verdienste in der Vogelzucht vom Imster Vogelzuchtverband, der vom 9. bis 11.11. in der Gärtnerei Bair die Tiroler Meisterschaften veranstaltet, geehrt. Das klingt nach Lebenswerk und Abschied. Dass Spitzer tatsächlich aufhört, darf aber stark bezweifelt werden: als er einen Champion auf seinen Finger setzt und bewundernd ansieht. Das Glück ist für ihn kein Vogerl. Sondern mehrere.