Vortrag und Podiumsdiskussion zum Thema Gewalt an Frauen

Reutte – „Respekt für Frauen“ in all seinen Facetten, sei es im Arbeitsleben, bei der Entlohnung, bei der Familienarbeit oder in der Politik, ist das große Schwerpunktthema der Tiroler VP-Frauen. Am Montag lädt die Landesleiterin der VP-Frauen Tirol, NR Elisabeth Pfurtscheller, zu einem Impulsvortrag der gebürtigen Reuttenerin Katrin Biber ein. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Wirtschaftskammer Reutte. Sie erzählt, wie sie es schaffte, die Trauer um ihre Schwester, die 2013 ermordet wurde, anzunehmen und wie sie wieder neue Lebensfreude gewinnen konnte.

Anschließend wird mit Expertinnen und Experten aus dem Bezirk über das Thema Gewalt an Frauen und Mädchen informiert und diskutiert. „Statistisch gesehen ist jede vierte bis fünfte Frau einmal im Leben von Gewalt betroffen“, so Pfurtscheller.

VP-Frauen Bezirksleiterin Carmen Strigl-Petz bedauert, dass im gesamten Oberland Betreuungsplätze fehlen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Neben den eigenen vier Wänden und der Straße sind die sozialen Medien zunehmend Schauplatz von Übergriffen auf Frauen und vor allem Mädchen.

An der Diskussion beteiligen sich die Beratungsstelle BASIS, der Tiroler Kinderschutz, die Exekutive, die Männerberatung sowie eine Cyber-Mobbing-Expertin. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu Vier-Augen-Gesprächen. (TT)