Kaiserschützen erinnern an Tiroler Trauma in Galizien

Von Helmut Wenzel

Innsbruck, Przemysl – „Wer an Europa zweifelt, wer an Europa verzweifelt, sollte Soldatenfriedhöfe besuchen. Nirgendwo ist es besser, eindringlicher und bewegender zu spüren, was ein europäisches Gegeneinander bewirken kann.“ Dieses Zitat von EU-Kommissionspräsident Jean Claude Junker war kürzlich am Kaiserschützenfriedhof in Brylince bei Przemysl (damals Galizien, heute Polen) zu hören. Major Hans-Peter Gärtner, Bundesobmann des Kaiserschützenbundes Tirol 1921, baute das Zitat in seine Gedenkrede „für alle Opfer von Terror und Krieg sowie als Mahnung zum Frieden“ ein. Fahnenabordnungen der Kaiserschützen und Standschützenkameraden nahmen 100 Jahre nach Weltkriegsende im November 1918 zum Anlass für eine Gedenkreise – mit Teilnehmern aus Tirol, Südtirol und dem Trentino.

Mit 78.500 Quadratkilometern ist das historische Galizien fast so groß wie Österreich. 1772 bis 1918 gehörte es zur Habsburger-Monarchie.

Den Soldatenfriedhof in Brylince hatte der Kaiserschützenbund in einem mehrwöchigen Einsatz 2002 errichtet – mit Hilfe von Spendengeldern, der polnischen Armee und des österreichischen Bundesheeres.

Die Tiroler Delegation besuchte Kriegsschauplätze an der damaligen Ostfront. Auch die Festungsanlagen bei Przemysl, wo Österreich-Ungarn schwere Niederlagen gegen Russland erlitten hatte. Höhepunkt der Reise war der Gedenkakt mit Gottesdienst in Brylince. Dort leistete auch eine 30-köpfige Delegation der polnischen Gebirgsjäger einen Beitrag zur Erinnerungskultur. Bei den Gräbern der Soldaten wurden Kränze niedergelegt.

„Sie starben nicht nur bei den Kämpfen“, zeigte Gärtner auf. „Sie erkrankten an Ruhr, Typhus und Cholera. Einige wählten wegen voller Erschöpfung den Freitod.“ Nur ein Prozent der Soldaten, die einen Bauchschuss erlitten, haben überlebt. „Tausende sind verblutet.“ Ab August 2014 mussten 45.000 Tiroler Soldaten, Kaiserjäger und Landesschützen nach Galizien ausrücken. Sie waren in Viehwaggons mehrere Tage mit kaum 20 km/h unterwegs. Allein in den ersten Wochen starben, so der Tiroler Historiker Michael Forcher, rund 12.000 Tiroler Soldaten. Weitere 18.000 gerieten in russische Gefangenschaft und kamen nach Sibirien.

„Mit der Gedenkreise möchten wir einen Beitrag zur Erinnerung an das Tiroler Trauma in Galizien leisten“, resümierte Gärtner. Der Kaiserschützenbund Tirol 1921 ist beim Land und beim Heer seit 97 Jahren die offizielle Vertretung.