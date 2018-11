Der Christbaum steht bereits: Innsbruck läutet Weihnachtszeit ein

Innsbruck — Mit dem Aufstellen des Christbaums läutete Innsbruck am Montag die Weihnachtszeit ein. 120 Jahre ist die Fichte alt, die heuer ab 15. November beim Christkindlmarkt in der Altstadt zahlreiche Kinder- und Erwachsenen-Augen zum Strahlen bringen wird.

„Durch die jahrelange Erfahrung und gute Vorbereitung des städtischen Forstamts thront nun wie gewohnt auch in diesem Jahr ein großer Baum in unserer Altstadt. Er ist ein Bote für die besinnliche Zeit und ein Symbol für ein friedvolles Zusammensein", erklärte Bürgermeister Georg Willi am Montag beim Aufbau.

Die aufgestellte Fichte wurde von Kurt Pröller und dem Team des Forstamts am Gramartboden um- und zugeschnitten.

Noch vor Ort musste der Baum auf eine Höhe von 19 Metern gestutzt und der Stamm für das in der Altstadt 45 Zentimeter Durchmesser fassende Loch zugeschnitten werden. Mit einem Tieflader wurde er von der Hungerburg vor das Goldene Dachl gefahren. Dort stellten die Förster den Christbaum mithilfe eines Krans in Millimeterarbeit auf und befestigten ihn.

„Es ist immer eine große Herausforderung und bleibt spannend, denn wir müssen gut aufpassen, dass dem Baum beim Fällen und dem Transport auf gar keinen Fall etwas passiert", erläuterte Pröller.

1300 Energiesparlampen, 70 Stände

Aufgepasst haben die Mitarbeiter auch in diesem Jahr gut: „Nun steht der Baum stabil in der Verankerung und der restliche Aufbau kann beginnen. In den folgenden zwei Tagen werden die 1300 Energiesparlampen angebracht. Sobald die Beleuchtung hängt, werden die rund 70 Stände angeliefert, aufgebaut und eingeräumt", berichteten Robert Neuner (Geschäftsführer der IAI-Veranstaltungs GmbH) und Bernhard Vettorazzi (Geschäftsführer Innsbruck Marketing). Die Höhe des Baumes ist mit knapp 20 Metern definiert, damit das historische Goldene Dachl für alle Besucher gut sichtbar bleibt.

Der Christkindlmarkt in der Altstadt ist der erste von sechs Märkten, der gemeinsam mit jenem am Markplatz am 15. November eröffnet wird. Insgesamt können sich Gäste an mehr als 200 Ständen im gesamten Stadtgebiet verteilt, auf den Heiligen Abend einstimmen. (TT.com)