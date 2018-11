Weihnachten hat Wien erreicht: Christbaum am Rathausplatz steht

Der Weihnachtsbaum für Wien steht seit Dienstag auf dem Rathausplatz. Die 28 Meter hohe Fichte kommt dieses Jahr aus Kärnten. Der Baum wurde bereits vergangenen Freitag in einem Wald des Bistums Gurk auf 1.500 Metern Seehöhe in der Gemeinde Metnitz gefällt und kam nun per Sonder-Transport in Wien an.