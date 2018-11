Bezirkstag im Zeichen des bäuerlichen Netzwerkens

Angerberg – Die Bäuerinnen des Gebiets Wörgl, unter der Leitung der Gebietsbäuerin Sylvia Gasteiger, haben den 64. Bäuerinnentag in der Dreiklee-Halle in Angerberg gestaltet. Nach einem Gottesdienst hielt die Bundesbäuerin Andrea Schwarzmann das Festreferat. „Netzwerken stärkt und verbindet“, lautete das Thema und Schwarzmann wies auf die Bedeutung von guten Verbindungen und Beziehungen innerhalb der Familie und Nachbarschaft hin. Diese würden die Basis bilden, auf der dann weitere Verbindungen, wie die in der Bäuerinnenorganisation, aufbauen. Viel Applaus erhielten die Trachtenschneiderin Christine Ehrenstrasser aus Angerberg und ihre „Models“ bei der Präsentation der Trachten aus dem Bezirk. Viele Bäuerinnen führten dabei ihre Tracht oder ihr Kassettl vor, welches sie im Kurs selbst genäht haben. „Eine Tracht begleitet dich ein Leben lang, deshalb verwende ich nur beste Qualitätsstoffe“, erklärte Ehrenstrasser. In seinen Grußworten meinte Kammerpräsident Josef Hechenberger, dass er sich bezüglich des Tierwohls nicht vom Handel vorschreiben lassen will, wie die Tiere gehalten werden müssen. „Das wissen wir Bauern am besten.“ Bezirksbäuerin Margreth Osl versicherte den rund 300 Gästen, dass sie in den zwei Jahren – also bis zur nächsten Wahl – richtig Gas geben will. (be)