Venetbahn plant Abfahrt für Radler

Von Matthias Reichle

Fließ – Der Venet und Radfahrer – das war bisher eine wechselvolle Beziehung. Der Berg lockte in der Vergangenheit nicht nur zahlreiche Mountainbiker an, sondern auch reine Downhiller, die aufgrund hoher Geschwindigkeiten auf Wandersteigen zunehmend als Problem gesehen wurden. 2010 beschlossen die Hauptaktionäre aufgrund massiver Beschwerden ein Mitnahmeverbot für Räder bei den Bergbahnen. Auch ein von Downhillern illegal errichteter Bikepark in Fließ sorgte damals für Ärger.

Inzwischen wurde das Verbot für Radtransporte wieder aufgehoben. Nun soll am Berg zusätzlich zu den Mountainbikerouten ein legales Angebot für Trailfahrer entstehen. Der Fließer Gemeinderat stimmte in seiner letzten Sitzung dem Bau eines so genannten Flowtrail zu, den die Venet Bergbahnen vom Krahberg zur Jagerhütte bzw. zur Mittelstation des Sessellifts Venet Süd planen. Die Kommune stellte dafür den benötigten Grund zur Verfügung, wie Bürgermeister Hans-Peter Bock bestätigt. Voraussetzung war, dass der Alm- und Jagdbetrieb nicht gestört wird. „Für die Benützung und Haftungen wird es eine eigene Vereinbarung geben“, so Bock. Diese ist befristet, um „möglichen Auswüchsen“ vorzubeugen, wie es im Sitzungsprotokoll heißt. Es würden damit auch eher die langsamen Abfahrer angesprochen und es sei eine Belebung des Berges, findet Bock.

Wie Venet-Vorstand Werner Millinger betont, wird die Strecke Biker jeglicher Könnerstufe mit Rädern jeden Bautyps ansprechen. „Es soll auch eine Ergänzung für Mountainbiker werden.“ Für sie soll es eine alternative Möglichkeit sein, ins Tal zurückzufahren.

Beim Flowtrail handelt es sich um eine eigens für Räder angelegte Abfahrtsstrecke, auf der laut Definition ein „Achterbahngefühl“ entstehen soll. Im vorliegenden Fall soll er auch für Anfänger geeignet sein.

Derzeit gibt es Vorschläge für zwei Trassen, die bereits mit dem Fließer Bürgermeister und einem Ökologen begangen worden sind. Ein Trailplaner arbeitet die Strecke im Detail aus, gleichzeitig ist man dabei, die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, um sowohl Räder als auch Mountaincarts gleichzeitig mit den Fahrgästen am Sessellift Venet Süd transportieren zu können.

Ziel sei es, noch im kommenden Jahr mit der Umsetzung zu beginnen, so Millinger. Abhängig ist das auch von den Gutachten, die für das naturschutzrechtliche Verfahren einzubringen sind. Millinger glaubt derzeit nicht, dass es Ausschlusskriterien gibt, die einer Genehmigung im Weg stehen. Zum Teil verlaufe der Flowtrail auf der Piste, zum Teil unter der Bahn und damit in bereits genutzten Gebieten.

„Wir haben relativ viele Mountainbiker“, sagt er. Die neue Strecke soll eine Alternative zu Abfahrten durch den Wald und auf nicht genehmigten Straßen sein. Was nicht geplant sei, ist ein eigener Bikepark am Venet, so der Vorstand. „Es wird nur diesen Flowtrail geben.“

Was aber geplant ist, sind Ladestationen für E-Biker am Krahberg. Außerdem will man für Radler, die nach Feierabend auf den Berg unterwegs sind, ein spätes kulinarisches Angebot schaffen.

Abseits der Bikes arbeitet man weiter intensiv an der geplanten Sternwarte am Berg, die Tiroler Tageszeitung hat berichtet. Auch in diesem Fall ist die Gemeinde Fließ Grundeigentümerin, wie BM Bock bestätigt. Der Beschluss soll in der kommenden Sitzung fallen.