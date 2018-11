Chefposten bei Tiroler Landesmuseen: Da waren es nur noch drei

Innsbruck – Je 45 Minuten: So viel Zeit hatten jene fünf Kandidaten, die Wolfgang Meighörner an der Spitze der Tiroler Landesmuseen beerben wollen. Das Stechen der besten Bewerber ging gestern über mehrere Stunden in Szene. Drei der Kandidaten sind aus Österreich, zwei sind Deutsche. Unter den Österreichern befinden sich Gerald Matt, der ehemalige Leiter der Kunsthalle Wien, und der aus Zams stammende Kunsthistoriker Peter Assmann, der seit 2015 das Museum Palazzo Ducale in Mantua führt. Unter den Anwärtern ist nur eine Frau, sie kommt aus Deutschland.

Die Entscheidung musste gestern noch vertagt werden. Wie zu erfahren war, fällt die Wahl nun zwischen drei der fünf Kandidaten. Unter diesen befindet sich auch der Tiroler Assmann. Ob er den Zuschlag erhält oder einer der Mitbewerber, wird heute Vormittag verkündet. Da werden die beiden verantwortlichen Museumsgesellschafterinnen, Landesrätin Beate Palfrader für das Land Tirol und Barbara Psenner, die Obfrau des Museumsvereins, ihre Entscheidung bekannt geben und die wochenlange Geheimniskrämerei beenden. Noch gestern Abend wurde intensiv beraten. Die Wahl fiel offenbar nicht leicht.

Jeder der Museumsdirektoren in spe sah sich beim gestrigen Auftritt einem Kreis von zehn Personen gegenüber. Seitens der Museumsgremien wurden Palfrader und Psenner durch den Aufsichtsratsvorsitzenden (und Forum-Alpbach-Präsidenten) Franz Fischler, dessen Stellvertreter Rechtsanwalt Franz Pegger sowie durch Benno Erhart, den Vize-Chef der Abteilung Kultur in der Landesregierung, ergänzt. (Erhart geht übrigens mit Jahresende in Pension und wird durch Melanie Wiener ersetzt, bisher Palfraders Büroleiterin.)

Die Museumsverantwortlichen stützten sich bei der Kandidatenauslese auf eine namhaft besetzte Findungsjury. Die Präsidentin des Museions Bozen, Marion Piffer Damiani war als Expertin beim Hearing vertreten, ebenso die scheidende Direktorin des Kunsthistorischen Museums Wien, Sabine Haag, weiters Wolfgang Muchitsch, der Geschäftsführer des Joanneums Graz, sowie Matti Bunzl, der Chef des Wien Museums, und Ulrike Lorenz von der Kunsthalle in Mannheim.

Die Jury nahm keine Reihung vor, empfahl Palfrader und Psenner (die Südtirolerin wurde in der Vorwoche als Museumsobfrau bestätigt) jedoch nur drei der fünf Kandidaten als cheftauglich weiter.

Der oder die Neue im Chefbüro der Museen soll möglichst bald den Dienst in Innsbruck antreten. Noch-Direktor Meighörner, der über kritische Aussagen in einem TT-Interview gestolpert war, bleibt nur noch bis Ende 2019 im Amt. Sein Vertrag sollte ursprünglich bis Ende 2023 verlängert werden.

Die Landesmuseen Betriebs GmbH umfasst fünf Museen: Ferdinandeum, Volkskunstmuseum, Hofkirche, Tirol Panorama mit Kaiserjägermuseum und Zeughaus. Diese Häuser neu und publikumswirksam aufzustellen bzw. sie über Tirol hinaus bekannt zu machen, wird eine wichtige Aufgabe der künftigen Museumsleitung sein. (mark)