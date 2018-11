Hochbetrieb beim Krippenbau in Jenbach

Jenbach – Seit Mitte September wird zweimal pro Woche in der Krippenwerkstatt im altehrwürdigen Bouthillierhaus in der Schalserstraße in Jenbach eifrig gewerkt. „Heuer entstehen 16 Krippen, bei der Krippenausstellung am 1. und 2. Dezember im VZ werden es 25 Krippen sein“, freut sich Obmann Hans Gründler. Von der orientalischen Krippe bis zur Tiroler Krippe wird derzeit alles gebaut. Als Krippenmeister stehen Urgestein Hois Egerbacher und der Bayer Thomas Bollinger, der immer wieder eine lange Anfahrt in Kauf nimmt, den acht Damen und acht Herren zur Seite. „Ich habe heuer schon zwei Krippen gebaut. Die Hintergrundmalerei stammt von meiner Mama Gabi“, sagt Steffi Kirchmair nicht ohne Stolz. Apropos Mama Gabi: Diese hat in Wenns einen Kurs für Hintergrundmalerei absolviert und kennt sich somit in diesem Metier aus. Die Krippen werden am 1. Dezember von 10 bis 20 Uhr im Jenbacher Veranstaltungszentrum zu bewundern sein, am 2. Dezember ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Krippenverein Jenbach und Umgebung wurde vor mehr als 30 Jahren gegründet und zählt über 100 Mitglieder. (zw)