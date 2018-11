Deponierung statt Beschneiung in Kitzbühel

Kitzbühel – Licht und Schatten erlebt die Bergbahn Kitzbühel heuer bei ihrem Winterstart. Bereits am 13. Oktober begann der Liftbetrieb am Resterkogel nahe dem Pass Thurn. Bereits am 26. Oktober ging auch der Waldelift am Hahnenkamm in Betrieb.

Möglich wurde dies durch das so genannte Snow-Farming, dabei wird der Schnee des Vorjahrs in großen Depots konserviert und dann im Herbst wieder auf die Pisten aufgetragen. Eine Praxis, die in Kitzbühel schon seit einigen Jahren durchgeführt wird. Doch heuer machte den Seilbahnern der Föhn einen Strich durch die Rechnung, bereits nach wenigen Tagen musste der Skibetrieb am Hahnenkamm wieder eingestellt werden. „Wege­n außergewöhnlicher meteorologischer Ereignisse“, wie es Bergbahnvorstand Josef Burger bezeichnet.

Anders sieht es am Resterkogel aus. Hier hält sich das Schneeband noch gut. „Die Ausrichtung der Piste am Resterkogel ist etwas anders. Der Hahnenkamm ist windanfälliger“, begründet Burger die Unterschiede. Dennoch werde die Bergbahn Kitzbühel weiter am frühen Saisonstart festhalten, denn dieser sei äußerst erfolgreich. Der Skibetrieb am Resterkogel werde sehr gut angenommen. Allerdings droht (wie berichtet) Unheil von Salzburger Seite, denn der Resterkogel ist auf deren Gebiet. Die BH Zell am See hat ein Verwaltungsstrafverfahren wegen fehlender naturschutzrechtlicher Bewilligung angekündigt. (aha)