„Da können die Jungen so sein, wie sie wirklich sind“

Nassereith – Lange Zeit fühlte sich die Jugend in Nassereith nicht wahrgenommen. Ein Aufflackern vor einigen Jahren mit der Gründung eines Jugendgemeinderates, dieses Strohfeuer erlosch allerdings bald. Diesmal werden Wahlversprechen allerdings in die Tat umgesetzt.

Bereits im letzten Jahr sandte die Gemeindeführung einen Fragebogen an die jungen Bürger, um zu eruieren, was denn prioritär unter den Nägeln brennt. Unterstützung dabei fand man in der „Plattform für offene Jugendarbeit Tirol“ (Pojat), ein vom Land Tirol finanzierter Verein, der auch Jugendgemeindeberatung anbietet. Ganz oben auf der Wunschliste stand ein eigener Jugendraum, denn im ganzen Dorf gab’s keinen Treff für die Jungen. Mit der Übersiedelung der Musikkapelle in das neue Musikhaus gibt es nun räumliche Möglichkeiten. Seit einiger Zeit treffen sich rund 20 junge Menschen – hauptsächlich Mädchen – zwischen 13 und 16 Jahren am Freitag und Samstag im ehemaligen Musikhaus.

„Es ist noch nicht fertig und hat auch noch keinen Namen“, ruft Betreuerin Renate Gmeiner, während die Mädchen inbrünstig und lautstark in Richtung Videowall Karaoke singen und sichtlich sehr viel Spaß haben. Gmeiner, die auch im Heim Via Claudia arbeitet, wurde in der letzten Gemeinderatssitzung offiziell als Jugendbetreuerin für 18 Stunden angestellt. „Meine Rolle ist nicht die einer Erzieherin, sondern die einer Begleiterin im Hintergrund“, weiß die Sozialpädagogin, „hier können die jungen Menschen so sein, wie sie wirklich sind.“ Selbstbestimmung, Partizipation und Wertschätzung seien die Werte in der neuen Welt. Dementsprechend wurde auch der Raum selbst von den „Bewohnern“ gestaltet inklusive Hausordnung.

So eine offene Haltung jungen Leuten gegenüber herrsche laut Renate Gmeiner im neuen Jugendtreff. - Daum

Der noch namenlose Raum sollte auch externe Substanz erhalten. Gmeiner: „Wir werden Workshops über Themen abhalten, die sie interessieren. Der Wunsch zu kochen ist auch schon geäußert worden.“ Paula versprüht Freude über den neuen Treff: „Endlich gibt’s eine Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu treffen. Und super ist, dass wir kommen und gehen können, wann wir wollen.“ Marie ergänzt: „Der Kontakt sogar zu Gleichaltrigen ging verloren, wenn die Schule eine andere ist.“ Unisono freue man sich auch auf die Workshops.

Es wird aber auch die Zeit der auswärtigen Partys kommen. Für diesen Fall hat der Gemeinderat jüngst die Bereitstellung von Taxi-Gutscheinen beschlossen. „Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren erhalten halbjährlich acht Fünf-Euro-Gutscheine für eine Taxifahrt von bzw. nach Nassereith“, erläutert VBM Gerhard Spielmann. Im Osten Österreichs sei diese Jugendaktion verbreitet, in Tirol sei man Vorreiter. (huda)