Britische Soldaten trainierten am Gletscher

Kaunertal – Darren Swift, von allen Swifty genannt, verlor 1991 durch eine Granate von den Knien abwärts beide Beine. Sein Kollege Ben ist blind. 2007 verlor er bei einem Bombenangriff sein Augenlicht. Die beiden sind Veteranen des britischen Militärs und zwei Wochen lang im Kaunertal zu Gast.

Gemeinsam mit ihren aktiven Kameraden von der British Army, Royal Navy und Royal Air Force trainierten die beiden als Teil des Para-Snowboard-Teams für anstehende Wettkämpfe wie den „Royal Navy Championships“ oder für die Paralympics 2022.

Die britische Armee war bereits zum vierten Mal am Kaunertaler Gletscher zu Gast. „Überzeugt hat die Trainingsgruppe unsere Schneesicherheit und Barrierefreiheit am Gletscher, aber vor allem kommen sie wegen unserer Gastfreundschaft und unseres Know-hows“, erzählt Betriebsleiter Franz Wackernell. „Wir freuen uns, dass die britischen Soldaten so gerne bei uns im Kaunertal sind.“

Swift zum Beispiel fährt seit 14 Jahren Snowboard und durfte nun am Gletscher eine neue Konstruktion testen: ein Spezial-Snowboard, das eigens für ihn entwickelt wurde. Sein Ziel ist die Teilnahme an den Paralympischen Spielen 2022.

Sein Kollege Lee Lloyd, ebenfalls Teammitglied des Para-Snowboard-Teams, war von der Möglichkeit, in Tirol zu trainieren, begeistert: „Der Kaunertaler Gletscher ist eine großartige Location und eine tolle Erfahrung für unser Team. Auch verwundete, verletzte oder an einer Erkrankung leidende Soldaten, wie ich selbst, können hier eine Wintersportart ausüben. Wir sind sehr dankbar für die Chance, in Tirol unsere Snowboard-Fähigkeiten verbessern zu können.“ (TT)