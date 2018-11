Jackpot wieder nicht geknackt: Am Sonntag warten zehn Millionen Euro

Wien – „6 aus 45“ – das klingt so einfach, wenn es doch nur die richtigen wären. Auch bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch hatte niemand das Glück auf seiner Seite: Die 7,4 Millionen Euro sind dahin. Der Fünffachjackpot ließ zwar viele Österreicher hoffen und bangen. Die sechs Richtigen wurden aber nicht getippt. So warten beim Sechsfachjackpot am Sonntag jetzt rund 10 Millionen Euro.

Folgende Gewinnzahlen sind am Abend gezogen worden: 12, 21, 23, 34, 38, 44, Zusatzzahl 24. Die Gewinnzahlen der LottoPlus-Ziehung lauten: 7, 12, 24, 27, 28, 32, und hier noch die Joker-Zahl: 3 7 0 5 0 8. . Auf keinem der 8,4 Millionen abgegebenen Tipps fand sich die richtige Zahlenkombination um den Jackpot zu knacken.

Immerhin dürfen sich 13 Glückliche schon jetzt freuen. Ihre Fünfer mit Zusatzzahl wurden belohnt: Sie bekommen jeweils 20.704,80 Euro ausbezahlt. 237 Fünfer dürfen sich noch über jeweils 1238,90 Euro freuen. Die Vierer mit Zusatzzahl erhalten je 157 Euro.

Gewaltiger Ansturm vor Annahmeschluss

In den letzten beiden Stunden vor dem Annahmeschluss gab es noch einen riesen Ansturm, nicht weniger als 220 Transaktionen pro Sekunde wurden beim Rechenzentrum der Lotterien als Spitzenwerte gezählt. Erst vor knapp zwei Monaten, im September, gab es einen Sechsfachjackpot, übrigens damals zum zweiten Mal nach Dezember 2017. Im September wurden rund zehn Millionen Euro ausgespielt. Damals gaben die Österreicher insgesamt 13,2 Millionen Tipps ab. Zwei Lottospieler aus Wien waren dann die glücklichen Gewinner. Nun warten wieder alle auf die sechs Richtigen am Sonntag. (TT, APA)