Katastrophenhelfer in Stams

Stams – Die Unwetter in Osttirol oder die Sturzflut in Schnann haben einmal mehr gezeigt, wie wichtig die Vorbereitung auf Katastrophenereignisse ist. Das Rote Kreuz Tirol bildet jedes Jahr ca. 100 Katastrophenhelfer aus. Am Tag der Katastrophenhilfe, der heuer im ehrwürdigen Stift Stams stattfand, wurden interessante Fakten und Bilder vergangener Übungen präsentiert. Zum diesjährigen Schulungsprogramm zählten Vorträge über Neuerungen im Rahmen der europäischen Katastrophenhilfe. Der Klimawandel und seine Auswirkungen auf den Lebensraum Tirol waren genauso Thema wie eine Übung im Brennerbasistunnel. Landesrettungskommandant Oswald Gritsch streicht die ständige Weiterentwicklung hervor: „Katastrophenhilfe funktioniert nur, wenn man am Ball bleibt. Im Roten Kreuz Tirol wird laufend evaluiert, wo Verbesserungen in Material und Personal möglich sind. Diese Erfahrungen fließen in die Ausbildung der Mitarbeiter und die Beschaffung oder Umstrukturierung von Material ein.“

In einem Festakt wurden zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen überreicht. Weiters wurden die 21 Absolventen des heurigen Einsatzleiterlehrganges ausgemustert. Die höchste Stufe in der Führungskräfteausbildung im Roten Kreuz haben 14 Offiziere absolviert. Herbert Walter, Abteilungsvorstand Abteilung Zivil- und Katastrophenschutz, überbrachte Dankesworte des Landes und überreichte neues Katastrophenhilfsmaterial an das Rote Kreuz Tirol. (top)