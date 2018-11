St. Anton – Der erste Sovista-Bildungstag (Sovista steht für den Verein Soziale Vision Stanzertal) beschäftigte sich mit dem Thema Pflege. Die Koordinatorin der ehrenamtlich pflegenden Angehörigen, Anni Scherl aus Schnann, sieht Aufholbedarf in der Alltagsbetreuung und in der Betreuung von Angehörigen, „die mit der Pflege oft überfordert sind. Gerade die Zunahme von Demenzerkrankungen und Schlaganfällen stelle die Verantwortlichen vor große Herausforderungen, betonte sie. Die Geschäftsführerin der „Sozialen Dienste Stanzertal“, Kathrin Hörschläger, berichtete: „Wir sind dabei, das Alten- und Pflegeheim in Flirsch um fünf Betten aufzustocken, die ab Juli kommenden Jahres zur Verfügung stehen werden. Im Herbst 2019 wird eine Tagesbetreuung in Betrieb genommen. Zudem planen wir Verwöhnfrühstücke für pflegende Angehörige.“ Seit der Gründung des Vereins Sovista vor sieben Jahren wurden zahlreiche Projekte auf Schiene gebracht, das „Haus des Lebens“ in St. Anton eröffnet und ein „Kümmerer“ als Anlaufstelle für soziale Fragen ins Leben gerufen.

Beim zweiten Bildungstag, der heute Freitag von 16 bis 18 Uhr im Arlbergsaal St. Anton stattfindet, stehen Informationen zu den Themen Testament, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung im Mittelpunkt. (psch)