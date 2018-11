„Horn im Laufstall geht nicht“

Von Alexandra Plank

Innsbruck – Die Frage, ob Kälber und Ziegen enthornt werden sollen, erhitzt auch in Tirol die Gemüter. In unserem Nachbarland, der Schweiz, haben die Befürworter des stolzen Kopfschmuckes indes einen ersten Sieg erzielt: Nächste­n Sonntag gibt es eine Volksabstimmung darüber, ob Bauern, die den Tieren die Hörner lassen, mit mehr Förderungen rechnen können.

Nicht nur im Heidi-Land, auch in den Tiroler Bergen sind sich alle darüber einig, dass Kühe mit Hörnern schöner aussehen. So wie der Zillertaler Markus Haag. Er führt einen der größten Bio-Mutterkuh-Betriebe Tirols. In seinem Laufstall stehen Tuxer Rinder. „Diese Rasse ist nicht hochgezüchtet. Die Urinstinkte sind daher stärker ausgeprägt. Die Tiere sind aggressiver. Mit Horn würden sie sich verletzen.“ Die Tuxer Rinder wurden früher beim Gauder-Fest als Kampfkühe eingesetzt.

Rudolf Hußl, Tierzuchtdirektor der Tiroler Landwirtschaftskammer, erklärt, dass 80 Prozent der Rinder in Tirol enthornt seien. „Das sind nahezu alle Tiere in Laufstallhaltung“, so Hußl. Bei den Ziegen würden Tiere in Milchbetrieben wieder enthornt. Seitens der Kammer führt man als Hauptargument für die Enthornung die hohe Verletzungsgefahr für Mensch und Tiere ins Treffen. „Dazu kommt ein höherer Flächenbedarf bei Haltung von gehörnten Tieren“, erläutert Hußl. Allerdings gebe es natürlich auch Argumente gegen eine Enthornung: Eingriffe an Tieren würden immer eine Belastung darstellen und müssten auf ein notwendiges Maß reduziert werden, erklärt der Tierzuchtdirektor.

Auch vor der Tierschutznovelle 2017, die eine Betäubung bei der Enthornung vorsieht, sei es in Tirol üblich gewesen, dass nur ein Tierarzt die Kälber und Ziegen unter Narkose enthornt. Gertrude Messner, Biobäuerin und Kräuterfachfrau aus Brandenberg, ist überzeugt, dass das Horn für die Kühe wichtig ist: „Wenn die Tiere wiederkäuen, werden die Gase über die Hörner abgeleitet. Sonst passiert das über die Milch.“

Ein praktischer Arzt habe ihr bestätigt, dass ihre Milch sehr verträglich sei, auch für Allergiker. Messner führt das darauf zurück, dass ihre Kühe nicht enthornt sind. „Laufställe sind für viele Bergbauern teuer und nicht für Tiere mit Horn geeignet. Ich bin dafür, dass man wieder zur Anbindehaltung mit Auslauf im Freien zurückkehrt.“ Den Kühen ginge es mit Horn besser: „Sie schauen anders. Die ohne Horn grantig, die anderen liab.“ In Tirol scheint die Frage gegen das Horn entschieden, die Schweizer könnten jedoch in ein anderes Horn blasen.