Krampusse und Perchten in Tirol: „Kein Freibrief für Straftaten“

Innsbruck – Dunkle Gestalten, mit Fell behangen, maskiert, die monströsen Hörner in den Himmel gestreckt. Sie ziehen wieder durch Tirols Dörfer und Städte, die Krampusse und Perchten. Bei Einheimischen und Gästen verbreiten sie Angst und Schrecken und folgen einem jahrhundertealten Brauch.

So schaurig-schön dieses Treiben auch sein mag: In der Vergangenheit hat es immer wieder Konflikte mit dem Gesetz gegeben – von Sachbeschädigung bis zur schweren Körperverletzung. Zwar werde man das Geschehen mit Augenmaß bewerten, heißt es von der Tiroler Polizei, jedoch habe auch Tradition ihre Grenzen.

In Kärnten wurden diese kürzlich bereits massiv überschritten. Ein Perchtenlauf im Bezirk Spittal lief am vergangenen Wochenende gehörig aus dem Ruder. In der kleinen Gemeinde Rennweg am Katschberg, unweit der Grenze zu Salzburg, mussten die Ordnungshüter mehrere Male anrücken. Unter anderem haben Mitglieder einer Perchtengruppe die Sitzbänke einer Bar mit Schuhcreme beschmiert. Der Schaden: über 1000 Euro. Vier Männer und Frauen zwischen 18 und 37 wurden bei Schlägereien verletzt. Der krönende Abschluss: Unbekannte montierten das hintere Kennzeichen eines Streifenwagens ab.

„Wer sich als Krampus verkleidet, sollte sich schon vorher über die möglichen Konsequenzen seines Tuns bewusst sein“, sagt Stefan Eder, Sprecher der Tiroler Polizei. Denn: „Tradition ist kein Freibrief für Straftaten. Körperverletzung, Nötigung oder sexuelle Belästigung sind auch in dieser Zeit strafbar.“ Auch wenn die Exekutive jeden Fall mit Besonnenheit bewerten will, wie Eder betont, würden die Läufe und Umzüge „sehr genau überwacht“ werden.

An diesem Wochenende starten die ersten. Heute Abend um 19 Uhr findet der Krampuslauf in Jenbach statt, morgen um 17 Uhr jener in Zams. In der „Nacht der Teufel“ in Going werden ebenfalls am Samstag, allerdings um 19 Uhr, die Krampusse auf die Schaulustigen losgelassen. Landesweit geregelt sind die Rahmenbedingungen des Krampus- und Perchtenbrauchtums nicht. „Jede Gemeinde regelt das im Rahmen des Veranstaltungsgesetzes selber“, erklärt Peter Stockhauser, Geschäftsführer des Tiroler Gemeindeverbands. „Es gibt unsererseits auch keine Empfehlung, wie das zu handhaben wäre. Die Verordnungen haben ortspolizeilichen Charakter.“

Wer darf sich aber als Krampus verkleiden? Bedarf es einer Anmeldung, um nicht gegen das im Oktober vergangenen Jahres erlassene so genannte „Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz“ zu verstoßen? „Nein“, sagt Polizei-Sprecher Eder. „Ohne Maske darf ich die Krampuskostüme sogar das ganze Jahr tragen.

Die Masken aufzusetzen ist rund um den 5. Oktober erlaubt. Dazu muss man grundsätzlich bei keiner Veranstaltung mitmachen.“ (bfk)