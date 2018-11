Exil-Tiroler feiern in Wien zehnjähriges Jubiläum

Wien – Rund 40.000 Tirolerinnen und Tiroler leben in der Bundeshauptstadt. Somit ist Wien eigentlich die zweitgrößte Tiroler Stadt. Dies erkannten die Exil-Tiroler Julian Hadschieff und Charlotte Sengthaler schon vor zehn Jahren. Um die Tiroler miteinander zu verbinden, gründeten sie den Club Tirol in Wien. Am Freitag feierte der Club sein Zehn-Jahres-Jubiläum.

Rasch konnten Hadschieff und seine Mitstreiter viele Tiroler für ihr Business-Netzwerk begeistern. Bereits zum ersten Treffen im September 2008 folgten 250 Tiroler seiner Einladung. In zehn Jahren wuchs die Mitgliederzahl von zwölf auf mittlerweile über 450. Dazu beigetragen haben sicherlich die beliebten Veranstaltungen mit prominenten Gästen aus Wirtschaft, Politik, Kunst, Sport und der Medienwelt. Sei es der Neujahrs-Empfang, das Sommerfest im Schönbrunnerbad oder die Weihnachtsfeier – das Team des Club Tirol ruht nicht. Ein Höhepunkt des Jahres ist der mittlerweile traditionelle Landeshauptmann-Empfang in der Bundeshauptstadt. Dort wird auch der begehrte Preis „TirolerIn des Jahres“ vergeben.

Nicht überraschend also, dass auch zur Jubiläumsfeier zahlreiche Tiroler kamen – auch aus der Heimat. Vizepräsidentin Renate Danler führte professionell durch den Abend und sie zeigte sich stolz auf das Erreichte: „Unsere Bilanz nach zehn Jahren mit gut 130 Veranstaltungen und 10.000 Besuchern kann sich sicher sehen lassen.“

Und Präsident Hadschieff erklärte mit Augenzwinkern Wien zum 10. Tiroler Bezirk. (sas)