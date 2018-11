Tag der offenen Tür im Krematorium: „Früher war das undenkbar“

Innsbruck — Und da besteht auch bestimmt keine Verwechslungsgefahr? Die Besucher des Krematoriums hatten gestern viele Fragen, immer wieder ging es bei den im Halbstundentakt angebotenen Führungen um die Gewissheit: Können die Angehörigen sicher sein, dass sich in der Urne wirklich die Asche des Verstorbenen befindet? „Zusätzlich zum Namen auf dem Sarg gibt es eine Identifikationsnummer", beruhigt Karl Neurauter, einer der beiden Geschäftsführer neben Markus Floßmann, und garantiert einen gewissenhaften Umgang.

„Wir haben beschlossen, uns auf diese Art zu verabschieden, und auch schon mit unseren Kindern darüber gesprochen", sagt die Innsbruckerin Rosi Passamani. An der Umgestaltung des Krematoriums schätzen sie und ihr Mann Heinz den neuen durch die Holzverkleidung warm und heimelig wirkenden Verabschiedungsraum als würdigen Rahmen. „Früher hat man gesehen, wie der Sarg in den Ofen fährt, und auch die Flammen, das ist jetzt anders", sagt der Innsbrucker. Und das sei gut so. „Ich denke dabei an die Angehörigen."

Auch Margit Kern, ebenfalls aus Innsbruck, findet es wichtig, sich früh genug vorzubereiten. „Bei meiner Mutter wäre eine Urnenbestattung noch undenkbar gewesen, inzwischen hat auch die katholische Kirche umgedacht." Was sie aber auf keinen Fall möchte, ist eine Urnennische: „Da kann man nicht einmal etwas hinstellen."

- Vanessa Rachlé / TT

Rund 800 Besucher zählten die Organisatoren des Tags der offenen Tür. „Wer vor der Entscheidung steht, informiert sich, um sicherzugehen, dass ein pietätvoller Umgang gewährleistet wird", sagt Neurauter. Pro Jahr finden rund 2000 Kremationen statt, bei der Eröffnung des Krematoriums 1999 waren es 200. Am Land entscheiden sich bereits 60 Prozent dafür, in Innsbruck schon 70 bis 80 Prozent.

Die Temperatur bei der Verbrennung beträgt 900 bis 1000 Grad, der Vorgang dauert etwa eineinhalb Stunden. Seit heuer ist es erlaubt, dass die Angehörigen 20 Gramm von den durchschnittlich drei Kilo Asche in einem kleinen Gefäß mit nach Hause nehmen dürfen. Neurauter: „Das Bedürfnis ist da." Es gilt Friedhofspflicht, für Bestattungen im Garten braucht es eine Sondergenehmigung. (ms)