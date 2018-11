Teuflische Krampus-Show: Zams im feurigen Inferno

Zams – Wild, feurig, spektakulär und dennoch in geordneten Bahnen ging am Samstagabend der 23. Zammer Krampuslauf über die Bühne. Die Akteure, 500 Maskenträger, trafen in 21 Gruppen aus Tirol, Südtirol, Kärnten und Vorarlberg ein, um mehr als 4000 Fans zu begeistern. „Eine Dusche, schnell“, rief ein schweißgebadeter Bursche aus dem Ländle hinter der Tribüne, nachdem er einen fulminanten Lauf mit schwerer Holzmaske hingelegt hatte. Man riss sich das Fell vom Leib und versprühte Mineralwasser, Alkohol war verboten, offiziell zumindest.

Der Krampuslauf bewegte sich vom Dorfplatz zur Arena am Venet-Parkplatz. Die Besucher sahen Tänze mit turbulenten Show-Einlagen, das Element Feuer stand im Mittelpunkt. Die am weitesteten angereiste Gruppe kam aus Döbriach in Kärnten – sie beeindruckte mit einer raffinierten Choreografie. Auch die Zammer überzeugten mit der Choreografie von Theaterregisseur Peter Wolf. „Soweit ich das sehe, ist alles gut gelaufen“, resümierte Florian Thurner, Obmann der Krampus-Runde, am Ende der Show. Man habe ein Sicherheitskonzept mit 20 Security-Leuten, 25 Feuerwehrmännern sowie 70 freiwilligen Helfern umsetzen müssen. (za)