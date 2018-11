Deutsche Liga kein Handicap

Von Helmut Mittermayr

Ehrwald – In Österreich waren die Wege für einen regulären Meisterschaftsbetrieb ungeheuer weit. Bis ins Burgenland oder die Steiermark hätten die Zugspitzgolfer fahren müssen, also klopften sie 2016 vorsichtig bei den deutschen Nachbarn an. Ligachef Peter Graf drückte ein Auge zu und hieß die Außerferner in der www.golfliga.de herzlich willkommen. In der Mannschaftsliga für Jung­senioren, die aus drei Spielklassen besteht, hieß es natürlich ganz unten anfangen. Die Entfernungen blieben nun aber mit den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg moderat.

Schon 2017 ließen die Zugspitzgolfer aufhorchen, als sie die Finalspiele erreichten und ihnen gerade ein Punkt fehlte, um gleich in der ersten Saison den Aufstieg zu schaffen. 2018 waren sie dann nicht mehr aufzuhalten und setzten sich in den deutschlandweiten Finale ungefährdet durch. Kaliber wie Thomas Seelos, der die Kugel beim Abschlag gleich 100 Meter weiter als der Rest schlägt, ließen so manchen Gegner erschaudern. Der Erfolg war aber nicht geschenkt: Die meisten Zugspitzgolfer aus dem 14-köpfigen Kader trainierten extrem hart, meist siebenmal die Woche täglich vier Stunden.

Präsidentin Niki Hosp wird 2019 ebenfalls zum Schläger greifen und das Team verstärken. Men’s Captain Christian Senn freut sich, dass neben all dem sportlichen Wettkampf viele neue Freunde gefunden wurden, die nun auch gerne einmal privat den Weg ins Ehrwalder Moos finden.