Bischof und Caritasdirektor wollen mehr auf Arme hören

Innsbruck – Im vergangenen Jahr hat Papst Franziskus den Sonntag vor dem Christkönigsfest zum „Welttag der Armen“ erklärt. Dieser findet heuer am morgigen 18. November statt. „Es gibt viele Formen der Armut, auf die wir unser Augenmerk richten sollen, um ihren Schrei zu hören und ihre Nöte und Bedürfnisse zu erkennen“, erklären Innsbrucks Diözesanbischof Hermann Glettler und Caritasdirektor Georg Schärmer in einem offenen Brief, den sie anlässlich des „Welttages der Armen“ verfasst haben. Armut lasse sich nicht nur am Haushaltseinkommen festmachen, sondern zeige sich auch in Einsamkeit, schwer zu bewältigender Trauer, chronischen Erkrankungen, belastenden Familiensituationen, Überforderung, z. B. durch jahrelange Betreuungs- und Pflegearbeit oder Wohnungslosigkeit.

„Die Angst, etwas zu verlieren, ist in unserer Gesellschaft sehr groß – Politikerinnen und Politiker, die diese Angst und Unsicherheit für sich nutzen können, haben kurzfristig die besseren Karten als jene Kräfte, die eine gerechte Gesellschaft anstreben und Ängste nehmen wollen“, so Glettler und Schär­mer in dem Schreiben. Das Klima sei rauer geworden. Menschen, die nicht in das Schema passen, würden verdrängt und ausgegrenzt. „Die geschürte Angst knabbert an der guten Seele unseres Landes. Neid und Missgunst werden schamlos ausgedrückt.“ Kirche und Caritas hätten den Auftrag, den Opfern dieses zwischenmenschlichen Klimawandels zu helfen – sei es durch das offene Ohr für ihre Ratlosigkeit, unbürokratische und schnelle Hilfe oder einfach durch das Öffnen von Türen.

„Als Bischof und Caritasdirektor ist es uns ein großes Bedürfnis, den vielen solidarischen Mitmenschen unseren Dank auszudrücken. Das Gute und das Hilfreiche sind höchst lebendig in unserem Land. Ob es die vielen solidarisch engagierten Freiwilligen sind, liebevolle pflegende Angehörige, achtsame Nachbarinnen und Nachbarn, treue Spenderinnen und Spender u. v. m. Sie alle schenken Hoffnung und Zuversicht“, erklären Bischof und Caritasdirektor in dem Brief weiter. Das alles ersetze aber nicht das Bemühen um eine gerechte Politik. „Wir dürfen den Menschen – insbesondere den Armen – nicht in Barmherzigkeit und gönnerhaft gewähren, was ihnen vor dem Hintergrund des Rechts und der Gerechtigkeit zusteht. Das Ringen um und mit dem Rechtsstaat gehört zur Aufgabe engagierter Christinnen und Christen, ja aller Mitbürgerinnen und Mitbürger.“

Der „Welttag der Armen“ ist gleichzeitig der Höhepunkt der Herbstsammlung der Caritas. Diesen Tag wollen Bischof Glettler und Caritasdirektor Schärmer daher auch nützen, um sich zu bedanken: Wir sagen am „Welttag der Armen“ allen Spenderinnen und Spendern ein „herzliches Dankeschön“. (TT)