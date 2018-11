Ein (silberner) Löwe für einen großen Mediziner

Von Peter Hörhager

Schwaz – Erster Empfänger war die Tiroler Hospizbewegung. Maria Schiestl, die im Vorjahr verstorbene Ärztin der Massai, bekam einen. Ebenfalls Erfolgsautor Felix Mitterer und die langjährige Sozialreferentin Ingrid Schlierenzauer. Und seit gestern ist auch Prof. Lukas Huber Besitzer eines „Silberlöwen“. Bei diesem handelt es sich nicht nur um eine vom Schwazer Künstler Martin Schwarz-Lahnbach geschaffene Skulptur, sondern um einen mit 10.000 Euro dotierten Sozialpreis, der seit 2010 im Zweijahresrhythmus vergeben wird. Und zwar vom Lions Club Schwaz und der Stadtgemeinde Schwaz.

Der Lions Club sieht seine vordringliche Tätigkeit im sozialen Bereich. Pro Jahr werden – vor allem in Form unbürokratischer Soforthilfe – mit rund 30.000 Euro karitative Projekte finanziert oder unterstützt. Mit dem „Silberlöwen“ werden außerdem Personen bedacht, die sich durch außerordentliche Leistungen im Dienste der Allgemeinheit hervortun. Das aus Vertretern der Stadtgemeinde und des Lions Club bestehende Vergabekomitee hat bereits im April getagt und sich für Lukas Huber entschieden. Der Schwazer ist langjähriger Direktor und Leiter des Biozentrums der Medizinischen Universität Innsbruck, Gründer und wissenschaftlicher Leiter des Austrian Drug Screening Institute und des Zentrums für personalisierte Krebsmedizin Oncotyrol. Er hat für seine wissenschaftlichen Arbeiten viele nationale und internationale Auszeichnungen erhalten. „Wir honorieren mit der Überreichung des Silberlöwen nicht nur das wissenschaftliche Wirken von Lukas Huber, sondern auch dessen soziales Engagement und die tiefe Verbundenheit zur Heimatstadt Schwaz“, hielt Lions-Präsident Peter Erler in seiner Ansprache fest. „Wir ehren einen herausragenden Schwazer“, betonte auch BM Hans Lintner.

LR Bernhard Tilg hob in seiner Laudatio vor allem das vielfältige Wirken von Lukas Huber hervor und erinnerte daran, dass dieser einen Ruf an die Universität Dublin abgelehnt hat, um weiter in Tirol wirken zu können. Wie Tilg weiter ausführte, gründete Lukas Huber 2012 dann gemeinsam mit Günther Bonn das Austrian Drug Screening Institute (ADSI) in Innsbruck.

„Es ist ein überwältigendes Gefühl, diesen Silberlöwen zu erhalten“, freute sich Lukas Huber, der schon das Ehrenzeichen der Stadt Schwaz an seinem Revers trägt. Und gab das Preisgeld weiter. 5000 Euro bleiben in Schwaz. Je 2500 Euro übergab er an Pfarrer Rudolf Theurl für die Pfarre St. Barbara und Hannes Wanitschek für die Schwazer Teestube. 5000 Euro übergab er an Prof. Thomas Müller, den Vorstand der Kinderheilkunde, für die Plattform für seltene Erkrankungen an der Kinderklinik.