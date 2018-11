Aufwändige Befreiung durch Militärs: Tiger verirrte sich in Keller

Jakarta – Ein unter einem Gebäude in Indonesien eingeschlossener Sumatra-Tiger ist nach mehreren Tagen gerettet worden. Das seltene Tier konnte in einer aufwändigen Aktion unter Mithilfe des Militärs aus einem sogenannten Kriechkeller unter einem Geschäft in der Gemeinde Burung befreit werden, wie ein Vertreter der Tierschutzbehörde in der Provinz Riau bestätigte.

Sumatra-Tiger können bis zu 2,50 lang und rund 140 Kilo schwer werden. Es ist die kleinste noch lebende Tigerart. Der Kriechkeller, in dem sich das Tier verirrt hatte, war nach Angaben der Tierschützer nur rund 75 Zentimeter hoch.

Tier soll wieder ausgewildert werden

Die drei Jahre alte Raubkatze sei zunächst betäubt worden, berichteten Helfer. Anschließend stemmten die Retter ein Teil des Fundaments des Gebäudes auf, um den Tiger ins Freie zu ziehen. Das Tier habe die Rettung mit leichten Verletzungen überstanden, hieß es. Das seltene Exemplar der vom Aussterben bedrohten Tigerart soll wieder ausgewildert werden.

Der Tiger hatte sich am vergangenen Mittwoch in eine Wohn- und Geschäftsgegen der Küstenstadt verirrt und war inmitten des Marktes zunächst zwischen zwei Gebäuden steckengeblieben. Das Auftauchen der Raubkatze löste in der Region großes Aufsehen aus: Aus allen Richtungen strömten lokalen Medienberichten zufolge Schaulustige herbei, um das seltene Tier mit eigenen Augen zu sehen.

Erschöpft und bewegungslos

Zunächst konnte sich der Tiger selbst aus seiner misslichen Lage befreien. Doch auf seiner weiteren Flucht gelangte das Tier in den Kriechkeller, aus dem es nicht mehr herausfand. Auf Videobildern war zu sehen, wie der Tiger erschöpft und bewegungslos zwischen zwei Betonplatten auf dem Bauch lag.

Mithilfe der Polizei sperrten die betroffenen Ladenbesitzer den Gebäudekomplex ab. Netze sollten verhindern, dass der Tiger unkontrolliert weiter durch die Straßen der Ortschaft zieht. Zur Absicherung stellte das Militär Wachen auf, die den Tiger im Blick behielten, bis speziell ausgebildete Tierärzte der Provinzverwaltung vor Ort eintrafen. Unter deren Leitung konnte dann die aufwändige Befreiungsaktion gestartet werden.

Der Sumatra-Tiger (Panthera tigris sumatrae) steht als akut gefährdete Tierart auf der Roten Liste. In freier Wildbahn leben nur noch weniger als 400 der Raubkatzen. Ihr Lebensraum ist durch das Abholzen des Urwalds zunehmend bedroht. Konflikte mit Menschen werden häufiger - schlicht, weil es immer weniger ungestörte Rückzugsgebiete für den Tiger gibt. Wichtigster Wirtschaftszweig der indonesischen Provinz Riau an der Küste der Malakkastraße ist die Gewinnung von Palmöl. Dafür wurden insbesondere in der Region Pulau ausgedehnte Regenwaldflächen abgeholzt, um riesige Palmplantagen anzulegen. (APA/AFP)