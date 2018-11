14 Mio. Euro im Topf: Erster Siebenfach-Jackpot in der Lotto-Geschichte

Erstmals in 32 Jahren Lotto ist ein Siebenfachjackpot eingetreten. Dabei werde es am kommenden Mittwoch um die Rekord-Gewinnsumme von 14 Millionen Euro gehen, teilten die Lotterien am Sonntagabend mit. Zwar gab es 12,3 Millionen Tipps für den Sechsfachjackpot, der richtige mit der Kombination 2, 4, 9, 14, 41 und 44 sei jedoch nicht dabei gewesen. Annahmeschluss ist am Mittwoch um 18.30 Uhr. (APA)