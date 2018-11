Prachtvolle Trachten in Buchform

Der Landestrachtenverband Tirol gibt einen umfangreichen Bildband heraus, der sich der Tiroler Tracht widmet. Die Fotografen Gerhard und Brigitte Watzek reisten fast zwei Jahre lang durchs Land, um die unterschiedlichsten Spielarten dieses traditionellen Gewandes festzuhalten. Ein guter Teil der 400 Seiten zeigt Trachten aus dem Bezirk Lienz. Das nahm der Tourismusverband Osttirol zum Anlass, das neue Buch „Die Trachten Tirols" in Lienz zu präsentieren.

Schneidermeisterin Marianna Oberdorfer zeichnet zum Großteil für die Herstellung von Dirndl & Co. verantwortlich. Viele Models, die die verschiedenen Trachten im Buch vorstellen, fanden sich auch bei der Präsentation am Mittwochabend ein — Frauen, Männer und Kinder aller Altersstufen. Erhältlich ist das Buch um 47,50 Euro beim Tiroler Trachtenverband oder in Lienz im Atelier Marianna, Tiroler Straße 23. (co)