Reden, wie den Telfern der Schnabel gewachsen ist

Von Michael Domanig

Telfs – „Haal hait, hou?“: Was für viele Ohren wohl nach einer exotischen Fremdsprache klingt, ist in Wahrheit Telfer Mundart und bedeutet so viel wie: „Heute ist es aber eisig, nicht wahr?“ Die Phrase zählt zu jenen dialektalen Redewendungen, die Hansjörg Hofer, Obmann des „Telfer Kultur- und Bildungsforums“, besonders gut gefallen. Und sie kommt auch in einem neuen, vom Verein und der Marktgemeinde herausgegebenen Buch zur „Telfer Mundart“ vor, das am Donnerstag um 19 Uhr im kleinen Telfer Rathaussaal präsentiert wird.

Rund zwei Jahre unentgeltlicher Arbeit hat das Team unter der Gesamtleitung von Hofer und Kassier Hubert Agerer ins aufwändig gestaltete 256-Seiten-Buch gesteckt, die Idee reicht noch deutlich weiter zurück. „Vor 26 Jahren hat der Heimatbund Hörtenberg eine Telfer Mundartsammlung als Broschüre herausgegeben“, erinnert sich Hofer, der seit 40 Jahren als Telfer Gemeindechronist tätig ist und dabei schon immer mit Dialekt zu tun hatte. Mit dem ehemaligen Hauptschuldirektor Hubert Auer, einem ausgewiesenen Mundart-Experten, sei er schon 2011 ins Gespräch über ein Buchprojekt gekommen. Zwischendurch zerschlug sich dieses wieder, doch mit dem Kultur- und Bildungsforum war die Umsetzung nun möglich. Der Verein macht sich damit zum fünften Geburtstag quasi selbst das schönste Geschenk.

Der Band beinhaltet ein Wörterbuch mit über 2000 Mundartausdrücken, geht aber weit über deren alphabetische Auflistung hinaus. Satzbeispiele und Redewendungen fehlen ebenso wenig wie ein eigenes Schimpfwortverzeichnis, säuberlich geordnet nach Mann, Frau und Kind. Dazu kommen Mundarttexte aller Art: Sprüche und Kinderreime, Geschichten, Gedichte und Liedtexte – historische ebenso wie ganz aktuelle, etwa von Frajo Köhle oder Peter Schöpf. „Wir wollten das Buch unterhaltsam und nicht zu wissenschaftlich gestalten“, fasst Hofer zusammen.

In Telfer Schaufenstern wird mit Dialektphrasen für den Band geworben (das angeführte Beispiel bedeutet: "Heute ist er sehr unruhig/geschäftig"). - Domanig

Ziel sei das „Beschreiben, Festhalten und Fördern von Telfer Besonderheiten“, sagt er. Das Buch solle zugleich ein „Beitrag für mehr Kommunikation“ sein – und ein Anreiz, auch für Junge, einzelne Ausdrücke vielleicht wieder aktiv zu verwenden. Schließlich sei der Dialekt oft viel treffender und direkter als die Hochsprache, in der viele Ausdrücke gar nicht existieren.

Das Buch bietet aber noch viel mehr, so etwa ein Verzeichnis von über 200 alten Telfer Haus- und Vulgonamen, ebenso eine Übersicht über ca. 350 Flurnamen – sogar mit einem Faltplan versehen. Dazu kommen eigene Kapitel über sämtliche Telfer Brunnen (angeregt von einem Dialektgedicht von Anna Otto-Härting) oder das lokale Brauchtum. Auch fast vergessene Spiele – von „Schiaßerlen“ bis Perlågge­n – sind Thema im Buch. Einige davon können die Besucher bei der Vorstellung am Donnerstag ausprobieren, dazu gibt es Livemusik und kurze Lesungen. Streng geheim ist bis zur Präsentation übrigens auch das Buch­cover, gestaltet vom bekannten Telfer Künstler Heinrich Tilly. Danach ist der Band um 29 Euro im Marktgemeindeamt, bei der Gemeindekasse und in der Buchhandlung Tyrolia im Inntalcenter erhältlich.