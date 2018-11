Gütesiegel „Gesunde Schule“ für Gymnasium St. Johann

Von Michael Mader

St. Johann i. T. – Drei Jahre lang darf sich das BundesGymnasium und -Oberstufengymnasium St. Johann nun „Gesunde Schule“ nennen – ebenso wie die Volksschule Kirchberg. „Das ist die höchste Auszeichnung, die eine Schule in Tirol in dem Bereich erreichen kann“, erklärt Werner Salzburger, Obmann der Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK).

Das Gütesiegel wird seit gut drei Jahren von der TGKK gemeinsam mit dem Landesschulrat, dem Land Tirol, der Pädagogischen Hochschule und der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (BVA) getragen. Tirolweit sind bereits 42 Schulen Träger des Gütesiegels „Gesunde Schule Tirol“. Nur zwei kommen aus dem Bezirk Kitzbühel und die sind eben erst vor Kurzem dazugekommen.

„Prävention ist bei uns ein großes Thema und die Schulen nehmen dabei eine Schlüsselposition ein“, merkt Salzburger an, der sich freue­n würde, wenn das Engagement des Gymnasiums anhielte und eine Verlängerung des Gütesiegels nach drei Jahren angestrebt würde. Das hat Schuldirektorin Brigitta Krimbacher auch vor: „Es wird sicher weitergehen. Wir haben auch noch einige Projekte im Laufen, wie etwa einen Trinkwasserbrunnen zu installieren.“ Die Direktorin ist stolz, wie gut der Weg bis zum Gütesiegel hin funktioniert hat: „Wir konnten aber auch auf vieles aufbauen, das in früheren Jahren gemacht worden war. Wir haben geschaut, dass wir jeden Teilbereich ausbauen.“ Unterstützung kam dabei unter anderem vom Elternverein unter Obfrau Susanne Gröbner, der einmal in der Woche beim Apfeltag rund 16 Kilogramm Bio-Äpfel bereitstellen lässt. Aber auch die beiden Lehrerinnen Judith Widschwendter und Maike Mayerhofer sowie Schulsprecher Maximilian Pfluger haben sich für das Projekt „Gesunde Schule“ eingesetzt.

Beim Schulbuffet gebe es laut Krimbacher beispielsweise auch Süßes, gesunde Brote würden aber mehr in den Vordergrund gerückt. Ein großer Stellenwert wird der Bewegung in und außerhalb des Unterrichts eingeräumt: So genannte Fitcoaches kümmern sich um kurze Bewegungsübungen im Unterricht, die Schulgänge wurden in Parcours zum „Tempelhüpfen“ umgewandelt. „Kleine Übungen kann man am Anfang, am Ende, aber auch mitten in der Unterrichtsstunde machen, wenn die Konzentration nachlässt“, erklärt Widschwendter. Fleißig waren die Schüler aber auch beim Tiroler Fahrradwettbewerb. Dort konnten sie mit 47.000 Kilometern bei 147 Teilnehmern einen Spitzenplatz erreichen.