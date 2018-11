Ein starkes Zeichen gegen die Gewalt auch in Innsbruck

Innsbruck — Rund um den Globus erstrahlen während der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen" — 25. November bis 10. Dezember — markante Gebäude oder Monumente in orangem Licht. So auch in Österreich: Dort wird die UN-Women-Kampagne „Orange The World" u. a. vom Netzwerk Soroptimist International Austria maßgeblich mitgetragen.

Mit dem Goldenen Dachl und dem Stadtturm leuchten heuer erstmals auch zwei Innsbrucker Wahrzeichen in Orange — bis 10. Dezember täglich von 17 bis 24 Uhr. „Wir senden damit ein klares Signal aus: Stoppt die Gewalt an Frauen und Mädchen", erklärte Projektleiterin Elisabeth De Felip-Jaud, Vizepräsidentin des Soroptimist International Club Innsbruck, bei der gestrigen Präsentation. StR Elisabeth Mayr sieht die Kampagne als „unglaublich wichtigen Beitrag", das Thema sichtbar zu machen — „vor allem, wenn es in der Familie passiert, wird es nach wie vor stark tabuisiert".

Dabei ist auch Tirol massiv betroffen: Das Gewaltschutzzentrum Tirol, zuständig für Opfer von häuslicher Gewalt, hat laut der stellvertretenden Geschäftsführerin Andrea Laske heuer bis jetzt 1099 Klienten aufgenommen — 900 davon waren Frauen. Die Dunkelziffer liegt noch weit höher. (md)

Goldenes Dachl und Stadtturm (Bild unten) wurden orange beleuchtet. - Domanig