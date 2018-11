Verkehr beschäftigt die Kitzbüheler

Einkaufsverhalten unter der Lupe

Das Regionalmanagement Regio3 hat in allen Orten des Leukentals, des Pillerseetals und in Leo­gang die Kaufkraft analysiert, nun werden die Daten in den jeweiligen Orten präsentiert, am Montag im Rahmen der Gemeindeversammlung auch in Kitzbühel. Und hier konnte der Geschäftsführer des Regionalmanagements Stefan Niedermoser einige interessante Zahlen vortragen.

Ingesamt wurden 3880 Haushalte im Bezirk Kitzbühel sowie im Umland telefonisch befragt und ein­e Vor-Ort-Analyse durchgeführt. Von 2001 bis 2017 ist die Bevölkerung in Kitzbühel um -2,7 % gesunken, „diesen Trend gibt es in vielen tourismusintensiven Orten", erklärt Niedermoser. Die Anzahl der Beschäftigten hat von 2001 bis 2015 um 13,1 % zugenommen, im Bezirk waren es im selben Zeitraum 22,5 %. Das Pendlersaldo, das ist die Differenz zwischen der Zahl der Einpendler und Auspendler, ist in der Bezirkshauptstadt jedoch um 174% gestiegen, in der Regio3-Region um 117 %.

Das Kaufkraftvolumen in Kitzbühel beträgt 49,7 Millionen Euro, damit erzielt man beim Kaufkraftindex pro Person gute 112,4. Im Vergleich dazu liegt St. Johann mit 95,7 unter dem Österreichschnitt, der bei 100 festgesetzt ist. Von den 49,7 Millionen Euro bleiben 28,4 Millionen in der Stadt selbst. Hier aber vor allem für Produkte des kurzfristigen Bedarfs, im Durchschnitt bleiben 57 % des Geldes in Kitzbühel. Im Vergleich dazu sind es in St. Johann 73 %, in Kufstein 79 % und in Saalfelden sogar 86 %. Positiv sei auch, dass mit 24,3 Millionen Euro mehr Zuflüsse als Abflüsse zu verbuchen sind.

Beim Kaufkraftabfluss geht am meisten Geld nach St. Johann mit 9,6 Mio. Eur­o, gefolgt vom Onlinehandel mit 4 Mio. Euro. Lediglich eine Mio. Euro fließt nach Innsbruck und 1,8 Mio. Eur­o nach Wörgl. Beachtliche 1,6 Mio. Euro sind es nach Kirchberg. Einen Spitzenwert erzielt die Stadt bei den Einnahme­n von Touristen. Hier liegt der Umsatzanteil bei 62 %, in Kufstein sind es etwa 18 % und in Zell am See 25 %. Negativ bewertet werden hingegen von den Kunden sowohl der Branchenmix als auch die Parkplätze und die Einkaufsatmosphäre. Hier gibt's nur die Schulnote 3. (aha)