Ein offenes Ohr am Ende der Leitung

Zuhören, zuhören, zuhören — „Das ist das Wichtigste", sagt Astrid Höpperger, Leiterin der Telefonseelsorge Innsbruck. Das sei es auch, was die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Telefonseelsorge Innsbruck seit mittlerweile 40 Jahren tun. Am 15. Dezember 1978 nahm die Einrichtung den ersten Anruf entgegen, heute sind es 83 Ehrenamtliche, die sich Zeit für Einsame, Menschen mit Beziehungsproblemen und psychisch Kranke nehmen. Auch Suizidgedanken sind bei Anrufenden immer wieder Thema. Mehr als 465.000 Anrufe wurden in den vergangenen 40 Jahren entgegengenommen. Derzeit wird 40- bis 50-mal am Tag der Hörer abgenommen, die Telefonseelsorge führt aber auch online schriftliche Beratungen durch. „Sehr viele Anrufende suchen nicht die Lösung ihrer Probleme, sondern möchten einfach jemanden, der ihnen einfühlsam zuhört", so Höpperger. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr unter der kostenlosen Telefonnummer 142 und online unter www.onlineberatung-telefonseelsorge.at erreichbar. (TT)