Von New York nach Florida: Hund nach 1,5 Jahren wieder bei Familie

New York – Vor eineinhalb Jahren war Hund Sinatra in New York weggelaufen – dann tauchte der Husky im US-Sonnenstaat Florida wieder auf. Nun ist er zurück bei seinen Besitzern, wie der Sender BBC am Mittwoch berichtete. Zwischen dem New Yorker Stadtbezirk Brooklyn und Tampa in Florida liegen rund 1800 Kilometer.

„Er hatte überhaupt keine Angst, er war sehr freundlich“, sagte die Finderin Denise Verrill. Der Hund trug demnach einen Mikrochip, doch die angegebene Telefonnummer stimmte nicht. Familie Verrill konnte aber Sinatras Besitzer über die sozialen Netzwerke aufspüren.

„Ich bin glücklich, dass er zurück ist“, sagte Besitzer Lesmore Willis in Brooklyn. Wie der Husky die 18 Monate fern der Familie verbracht habe, werde man wohl nie erfahren. „Es gibt da einiges Unbekanntes, es wäre eine tolle Geschichte“, sagte Willis. Sinatra war ein Geburtstagsgeschenk für seine 14-jährige Tochter Zion. Sie war ums Leben gekommen, als sie bei einer Schießerei von einer Kugel getroffen wurde. Kurz danach war Sinatra verschwunden. (dpa)